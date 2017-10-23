احتفال عسكري مهيب بمناسبة تخرج الدفعة الأولى من منتسبي الأمن العام بلحج

بحضور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظها الدكتور/ ناصر الخبجي، وعدداً من قيادات ومسؤولين وزارة الداخلية بمقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة اللواء الركن / محمد مساعد الأمير، والمقدم/ عبدالقوي باعش مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة، ومندوب قوات التحالف " أبو يوسف " والعميد/ هدار الشوحطي قائد اللواء الرابع إسناد حزام أمني وآخرين، شهد معسكر اللواء الخامس " الأحد " احتفالاً وعرضاً عسكرياً مهيب لتخرج الدفعة الأولى من الأمن العام بقيادة العميد/ صالح السيد .

الحفل العسكري المهيب لتخرج الدفعة الأولى من إدارات الأمن العام بالمحافظة، وكذا سرية " الغلابي" حزام أمني، أفتتح بآي من الذكر الحكيم، تلاه عرضاً عسكري مهيب للخريجين من الدورات التدريبة، بحضور الفرقة الموسيقية، استعرضوا من خلاله قدراتهم القتالية وتأهيلهم الكامل واستعدادهم لأداء واجبهم الأمني .

وتخلل الحفل عدد من الفقرات والكلمات، أبرزها كلمة لمحافظ لحج الدكتور/ ناصر الخبجي عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي حيا من خلالها الحاضرين والخريجين والضباط على العرض المتميز، مؤكداً على أن هذه الدفعة الأولى ستكون بالميدان لتثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب بقيادة مدير الأمن العميد/ صالح السيد، وشكر دول التحالف العربي لاسيما دولة الإمارات العربية الشقيقة على ما قدموه ويقدموه من دعم لتثبيت الأمن وبناء المؤسسات في المحافظات المحررة .

تلتها كلمة عن الحفل ألقاها بالنيابة عن مدير أمن م/ لحج العميد/ أحمد قاسم طماح، حيا الحاضرين جميعاً، وأكد على أن هذه الدفعة ستكون صمام الأمن والأمان بالمحافظة، وشكر دول التحالف العربي وخصوصاً دولة الإمارات التي تقدم الدعم السخي لبناء الأجهزة الأمنية، مؤكداً بأن الجنوبيين سيبادلونهم الوفاء بالوفاء، ولن ينسوا من قدم جميلاً لشعبنا التواق للحرية واستعادة حقه المسلوب، داعياً تلك الاصوات النشاز التي تتطاول على دول التحالف خصوصاً المملكة والإمارات أن تخرس .

كما ألقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة اللواء الركن / محمد مساعد الأمير كلمة حيا فيها القائمين على حفل التخرج، ونقل لهم تحايا الرئيس عبدربه منصور هادي ووزير الداخلية، مؤكداً بأن هذه الدفعة ستليها دفعات من أبطال المقاومة الجنوبية كما هو مقررا للمحافظات الجنوبية، مؤكداً على استعداد الوزارة لدعم الأمن بالمحافظة، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح .

وكلمة لمدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية للمقدم/ عبدالقوي باعش، حيا فيها هؤلاء الأبطال الذي قدموا عرضاً مميزاً، مؤكداً بأن على الجميع التكاتف والعمل لبناء المؤسسات الأمنية بطابع وطني حفاظاً على الانتصارات التي تحققت للمقاومة والثورة الجنوبية، وأكد بأن الماضي لن يعود ولن تحكمنا صنعاء مجدداً .

كما ألقيت كلمة عن الخريجين ألقاها صابر علي سالم، وفقرات شعرية منها لشاعر الثورة الجنوبية بن شجاع، وفي ختام الحفل تم تكريم القيادات والضباط وكل من ساهم في تدريب وتأهيل هذه الدفعة المتخرجة وآخرين بشهادات تقديرية .

لحج : بشير الغلابي

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