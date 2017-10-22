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مليشيات صالح والحوثي تدفع بتعزيزات جديدة صوب بلدة الوازعية المحاذية لمضاربة لحج

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شبوه برس - خاص - اليمن
الأحد 22 أكتوبر 2017 10:58 مساءً

 

افاد مصدر مسئول في جبهة المنصورة ببلاد الصبيحة ان مليشيات صالح والحوثي دفعت بتعزيزات جديدة من البرح صوب مديرية الوازعية المحاذية لمضاربة والتي تقع فيها الجبهات الحدودية.

وافاد مصدر في جبهة المنصورة الحدودية ان هنالك تحركات وحشود غير في مديرية الوازعية.

واكد المصدر في جبهة المنصورة بتلقيهم بلاغآ بان اكثر من عشرة اطقم للمليشيات الحوثية محملة بالافراد متجهة نحو الوازعية.

وفي اتصال هاتفي لقائد جبهة المنصورة العقيد احمد محمد الدودحي حيث اكد بقولة لقد تم رصد تلك الحشود والتعزيزات الحوثية واماكن تجمعها خلف قواعد الكلبة في الوازعية.

واردف الدودحي بقولة ان افرادنا الابطال المرابطين في جبهة المنصورة على يقضة تامة وفي استعداد قتالي بمعنويات عالية وسيكونوا لهم بالمرصاد.

 

ومن جانب اخر حسب شهود عيان عن سماعهم لانفجار في جبل الصبيارة في الوازعية والذي يعتبر تحت سيطرة المليشيات.

وافاد شهود عيان بان الانفجار على مايبدو انفجار لغم ممن زرعتة المليشيات بايديها في جبل الصبيارة.

 

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