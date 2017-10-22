مليشيات صالح والحوثي تدفع بتعزيزات جديدة صوب بلدة الوازعية المحاذية لمضاربة لحج افاد مصدر مسئول في جبهة المنصورة ببلاد الصبيحة ان مليشيات صالح والحوثي دفعت بتعزيزات جديدة من البرح صوب مديرية الوازعية المحاذية لمضاربة والتي تقع فيها الجبهات الحدودية. وافاد مصدر في جبهة المنصورة الحدودية ان هنالك تحركات وحشود غير في مديرية الوازعية. واكد المصدر في

حليمة ودولة البترو عقل !! لا أحد خرج علينا في سنغافورة ليقول لنا، بأنه لا يجوز أن تتولى المرأة رئاسة البلاد لأنها تتوحم. ولا أحد خرج علينا في سنغافورة ليقول لنا، بأنه لا يعقل أن تتولى مسلمة رئاسة البلاد، لأن المسلمين فيها أقلية، ونسبتهم لا تتعدى 14 بالمئة. في سنغافورة الذي قال كلمته هو الدستور، لا

بعد نهبها لنفط حضرموت : الحكومة تبدأ تجهيزات لنهب نفط شبوه ناقش وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي اليوم بعدن مع شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية ،اعمال الصيانة والتجهيز لإعادة الانتاج والتصدير في قطاع (4) وما تم انجازه في هذا الاطار لتتمكن الشركة من استقبال وتصدير الكميات التابعة للشركات في القطاعات المجاورة

العرادة يحكم على مواطن بالإعدام قبليا وسلطان قبيلة مراد يعترض ويصدر بيان هام بيان صادر عن سلطان قبيلة مراد. لم ابصم او اوقع على قطع رأس القردعي او رأس اي مرادي او اي انسان اخر حتى لو على قطع رأسي مع من وقع اليوم للعرادة على اعدام القردعي وانهاء قضيته دون محاكمة من قبل قضاء لدولة نظام وقانون لايمثلون مراد ولايمثلوني شخصيآ وليسو مخولين منااو