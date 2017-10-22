أتباع هادي فرحون بغزو القوات اليمنية لأراضي شبوه

تقولهم إن الشماليين يحضرون لحرب ثالثة ضد الجنوب..

يردوا عليك: اصلا انتم ضد الرئيس هادي.

تقول لهم إن القوات التي في مأرب مهمتها اجتياح الجنوب وليس تحرير صنعاء.

يردوا عليك "اصلا انتم ترفضون مشاريع الاقاليم الستة التي جابها الرئيس هادي، ولو قبلتوا بها ما بايقدر الشمال يجتاح الجنوب مرة أخرى.

تقول لهم "كيف نقبل بمشاريع الاقاليم وبن دغر يريد يعيد الجيش الشمالي الى الجنوب.

يقولون "القوات الجنوبية اسس على اساس مناطقي".

تسألهم "هل الحل في ان ندخل القوات الشمالية الى الجنوب عشان نحارب مناطقية القوات الجنوبية.

تقول لهم " الرئيس هادي لم يعمل اي شيء لعدن والجنوب وأبين تحديداً.

يقولوا لكم "الدنبوع العظيم رئيس على كل اليمن.

تقول لهم "هادي رئيس اسمه في الجنوب فقط اما في الشمال فهم لا يعترفون به حتى في مأرب التي تعتبر انها تابعة له، أوامره ترفض.

تقول لهم "لماذا لا يدعم الرئيس هادي تحرير بيحان ومكيراس وكرش.

يقولون "الرئيس هادي مشغول بما هو أكبر من ذلك.

تقول لهم "ايه هو اللي شاغل الرئيس العظيم ؟

يقولوا لك تحرير اليمن من الانقلابيين ؟ طيب وهذه البلدات الريفية الصغيرة مش تابعة لليمن.

منذ أمس حسسني الكثير من اتباع هادي انهم فرحون بتوغل القوات الشمالية في الاراضي الجنوبية بشبوة.. نعم نكاية بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

شخصياً، رحيل او بقاء هادي لا يهمني في شيء، وطالما وهناك من لديه الرغبة على اجتياح الجنوب، فأنا على يقين ان هادي لن يقوم بأي اجراء. لمنع ذلك.. بل قد تستخدم شرعيته لعملية احتلال جديدة.

للمرة الترليون نقول "لسنا ضد هادي ولكن هادي ضد نفسه قبل ان يكون ضد الجنوب".

من صفحة الاعلامي : #صالح_أبوعوذل

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