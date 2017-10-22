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قناة سعودية : حزب ‘‘الإصلاح اليمني‘‘ أخبث أجنحة جماعة الإخوان المسلمين

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شبوه برس - خاص - اليمن
الأحد 22 أكتوبر 2017 04:00 مساءً

 

في ندوة شارك فيها مجموعة من الاكاديميين والإعلاميين السعوديين بثتها " قناة 24  السعودية " خلص المشاركون إلى نتيجة مفادها إن حزب التجمع اليمني للإصلاح هو اخطر وأخبث أجنحة  فروع تنظيمات الإخوان المسلمين وأكثرها انتهازية على الإطلاق .

 

وقال إن الإصلاح يمتلك إمكانيات كبيرة ولكنه انتهازي ويسرق انتصارات الآخرين فمن خلال الحرب الأخيرة ضد الإنقلابيين نلاحظ أن الحزب ظل يترقّب ولا يشترك في المعارك ولكن بعد أن يتم تحرير منطقة ما من قبل الشرعية والتحالف يتسلل هذا الحزب ويضع يده على المناطق المحررة . واستدل أحد المتحدثين بما حصل في تعز قائلاً  : فبعد تحرير أجزاء منها على يد قوى أخرى لم يكن الإصلاح منها ، زج الإصلاح بخمسة آلاف من عناصره بطريقة انتهازية للسيطرة على المنطقة المحررة ، مما دى الى عرقلة تحرير المزيد من المناطق .

 

وكشف المشاركون عن معلومات تفيد بامتلاك الحزب لترسانة أسلحة ضخمة في أماكن متعددة بينها جامعة الايمان وفروعها في المحافظات

 

 

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