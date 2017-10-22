منذ
حكومة التسوّل..!
    فى كل مكان بالعالم يتم تقييم الحكومات على حسب إنجازاتها السياسية والاقتصادية بالدرجة الأولى، إضافة إلى خططها واستراتيجيتها التى تعمل بها. لكن عندما نأتي لنقيم الحكومه اليمنية، إن صح أن نطلق عليها أصلا اسم حكومة، فلن نجد أي صفة أو عمل يجعلك تطلق عليها من خلاله اسم
منذ 3 دقائق
استقالة هادي واعتزال صالح.. تفاصيل مبادرة جديدة تمهد لاتفاق سلام يمني
  كشفت مصادر يمنية مطّلعة عن مقترحات وصفتها بالجديّة تم عرضها لحل أزمة اليمن، وذلك على هامش زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة السعودية، وأنه تمّ عرض الوثيقة على الأطراف المعنية بالأزمة لمناقشتها تمهيدا لتبنّيها كأرضية للحوار. ونقلت صحيفة العرب
منذ 15 دقيقه
الزبيدي يدعو إلى حوار دولى لحل قضية الجنوب جذريا
  دشن المجلس الانتقالي الجنوبي صباح أمس بالعاصمة عدن الجمعية الوطنية والقيادة المحلية للمجلس في العاصمة عدن تحت إشراف عضو المجلس، رئيس الدائرة المالية، المهندس عدنان الكاف.   وفي التدشين الذي حضره رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي ونائبه الشيخ هاني بن بريك
منذ 16 دقيقه
ضغوط روسية على صالح لقبوله بالمغادرة إلى موسكو
  كشفت مصادر سياسية مقربة من السفارة الروسية بصنعاء عن ضغوط روسية تمارس على جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لقبول مبادرة أممية جديدة تحظى بدعم الكرملين الروسي والدول الراعية للمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية.   وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ
منذ 5 ساعات و 41 دقيقه
فساد للجان صرف الرواتب في الداخليه والدفاع
  لمجرد الاعلان عن البدء في صرف رواتب العسكرين في الدفاع والداخليه تبدأ معاناة العسكرين من اجل استلام رواتبهم وتستمر هذه المعاناه اسابيع وقد تكون اشهر من الوقوف في طوابير طويله جدآ وزحام وذالك بسبب فساد اللجان المشرفه على صرف الرواتب والتي تاخر اجراءات العمل لتستمر
الرئيسية مقالات حكومة التسوّل..!
مقالات
الأحد 22 أكتوبر 2017 10:08 صباحاً

حكومة التسوّل..!

بأقلامهم
مقالات أخرى للكاتب
الجمعية الوطنية الجنوبية خطوة تاريخية هامة
الفساد العسكري الذي تسبب في فشل بناء الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الرابعة
إنهيار الريال اليمني وظلم المقارنة بين إدارة بن همام القعيطي
احتفالات بن دغر في معسكر أو صالة مغلقة لا تعني أن الوضع مستتب وان الدنيا بخير
سبعة أشهر ثقيلة يا بن دغر !!!
تشكيل جمعية وطنية يعد انتصار جديد للجنوب
هذه الحقيقه لمن اراد معرفتها
الى اليدومي : على الباغي والإرهابي تدور الدوائر
وأخيرآ غني يا عدن .... وأرقصي يا الشريجة
عَلَم على سارية...!

 

 

فى كل مكان بالعالم يتم تقييم الحكومات على حسب إنجازاتها السياسية والاقتصادية بالدرجة الأولى، إضافة إلى خططها واستراتيجيتها التى تعمل بها. لكن عندما نأتي لنقيم الحكومه اليمنية، إن صح أن نطلق عليها أصلا اسم حكومة، فلن نجد أي صفة أو عمل يجعلك تطلق عليها من خلاله اسم حكومة، فهى لا تستحق حتى مجرد إطلاق هذا الاسم عليها.

 

فإن تكلمنا عن مؤشر الإنجازات فهو ليس صفرا، بل بالسالب، تحت الصفر، فهي لم توفر أبسط الأشياء للشعب، وإذا أردنا ذكر تلك الأشياء التى لم توفرها الحكومة اليمنية فنحتاج إلى كتاب وليس مقالا، لكن نستطيع أن نلخص ذلك في جملة واحدة “لم توفر كل شيء”، بكل ما تعنيه جملة (كل شيء). ولا توجد حتى محاولات أو محاولة لإنجاز أو تحقيق أي شيء حتى ولو كان شيئا بسيطا، بل بالعكس أصبحت كابوسا لعرقلة كل شيء وأي شيء يمكن تحقيقه.

 

وإن تحدثنا عن الاستراتيجية التي تستخدمها الحكومة فى إدارة البلاد فهي استراتيجية التسوّل خارجيا والأعذار داخليا، فقد تحولت ما تسمى (الحكومة) إلى الجهة المستفيدة الوحيدة خلال فترة ما يقارب ثلاث سنوات من الحرب على الرغم من تحرير ما يقارب 70 %من أراضي البلاد بتضخيات المقاومة الجنوبية وبدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

 

وكان من المفترض أن تقوم هذه الحكومة بإدارة هذه الـ70 % من المناطق المحررة من قبضة الانقلابيين وتسيير أمورها ولو بالحد الأدنى.. فنحن في الجنوب رغم مطالبتنا بالاستقلال واستعادة دولتنا منذ 2007 إلا أننا راعينا الظروف الراهنة الاستثنائية للبلاد، سواء بالجانب السياسي أو الاقتصادي، وتعاملنا مع الحكومة واعترفنا بها وذلك لتسيير حياة الناس خاصة في ظل هذه الظروف، إضافة إلى عدم تقديم خدمة لنظام عفاش والحوثي لاستثمارها في حالة نعترف بالحكومة وبالتالي سيؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح المواطنين (جنوبا وشمالا).

 

ولكن أيضا لم تُجدِ تلك الخطوة بل استمرت ما تسمى الحكومة في استثمار كل شيء لصالحها الشخصي. حتى بدأنا ندرك بأن الحكومة لا يبدو أنها تريد انتهاء الحرب بأي طريقة.. فبقاؤها مرتبط ببقاء الحرب.. لا تستحق هذه الحكومة أن نطلق عليها حتى اسم حكومة فاشلة.

*- مازن الشحيري – الأيام

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال