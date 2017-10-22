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تشكيل لجان عاملة بوادي حضرموت للتحضير لفعالية إشهار فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة

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شبوه برس - خاص - سيئون - وادي حضرموت
الأحد 22 أكتوبر 2017 04:06 صباحاً

 

عقدت اللجنة الرئيسة بوادي حضرموت المكلفة من قبل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيل اللجان التحضيرية الخاصة بالإعداد والتنسيق والحشد لفعالية إشهار فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، اجتماعا لها بمدينة سيئون كرس لتشكيل قوائم اللجان العاملة بمديريات الوادي ومناقشة السبل الكفيلة بإظهار و إنجاح الفعالية.

 

وفي الاجتماع تم تشكيل اللجان العاملة وتوزيع المهام بينها بما من شأنه الإعداد والتنسيق الجيد لفعالية إشهار فرع المجلس الانتقالي بالمحافظة. حيث تشكلت اللجان على النحو الآتي: لجنة مالية، لجنة إعلامية، لجان الحشد بالمديريات.

 

وفي نهاية الاجتماع شددت اللجنة الرئيسة للتحضير للفعالية, والتي ضمت في عضويتها كلا من الأساتذة : حسين فرج العامري, محمد محسن الكثيري, محمد صالح باتيس، على أهمية الحشد والإعداد والتحضير الجيد للمشاركة في فعالية إشهار فرع المجلس الانتقالي بالمحافظة بما يضمن إبرازها بشكل يليق بمستوى الحدث الهام الذي ينتظره بشغف كافة أبناء حضرموت، والذي من المقرر أن تشهده عاصمة المحافظة المكلا يوم الأربعاء 25 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي و عدد من أعضاء المجلس.

 

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