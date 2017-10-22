أعضاء بالمجلس الانتقالي الجنوبي يزورون جريحتين جنوبيتين تعرضتا للضرب من قوات الشرعية في عدن

قام عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم، بزيارتين إلى منزلي المناضلتين الجريحتين الجنوبيتين زهراء صالح وجميلة اليافعي.

وكانت المناضلة زهراء صالح وآخرون، تعرضوا لإصابات خلال قمع قوات أمنية تابعة لحكومة الشرعية لتظاهرة نظمها أبناء أبين مناهضة لاحتفالات الشرعية بالذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر في زنجبار، كما أُصيبت المناضلة جميلة اليافعي، إثر الاعتداء عليها ومنعها من حضور الاحتفال الذي نظمته حكومة أحمد عبيد بن دغر، بقاعة الاتحادية بمنطقة معاشيق بالعاصمة عدن بمناسبة الذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وخلال الزيارتين نقل كل من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الدائرة المالية المهندس عدنان الكاف، ورئيسة دائرة الحقوق والحريات المحامية نيران سوقي ورئيسة الدائرة الثقافية الدكتورة منى باشراحيل، تحيات رئيس هيئة رئاسة المجلس القائد اللواء عيدروس الزُبيدي، ونائبه الشيخ هاني بن بريك، للجريحتين زهراء وجميلة، واطمأنوا على أوضاعهما جرّاء إصابتهما باعتداءات قوات حكومة بن دغر.

وقالوا: إن الزيارتين تهدفان للإطلاع على أحوال الجريحتين ومواساتهما والشد من أزرهما، كونه لزاماً على المجلس الانتقالي الجنوبي تلمس هموم ومعاناة الجرحى، والوقوف إلى جانبهم لرفع معنوياتهم والتخفيف من حِدة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

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