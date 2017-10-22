الهلال الأحمر الإماراتي يوزع حقائب مدرسية على طلاب مدرستين في تريم بحضرموت.

وزعت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " حقائب مدرسية متنوعة على طلاب مدرستي مسيلة آل الشيخ وبعلال بمديرية تريم في حضرموت اليمنية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها على الصعيد المجتمعي وتفاعلا مع المبادرة الإنسانية " عام الخير التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

و أعرب طلاب المدارس وذووهم عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الانسانية لدولة الإمارات و امتنانهم للجهود المتواصلة من قبل فريق الهلال الأحمر الاماراتي في حضرموت من أجل توزيع هذه الحقائب المدرسية ما يخفف العبء عن الأسر اليمنية في ظل ما تعانيه اليمن وما تعايشه من ظروف.

و قال عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت في تصريحات له عقب التوزيع إن هذه المساعدات تأتي ضمن مبادرات انسانية مستمرة للهيئة في مناطق حضرموت إلى جانب تبنيها عدة مشاريع في الجانب التعليمي كبناء المدارس وتأهيلها و تأثيثها إضافة إلى العديد من المشاريع الآخرى الموجهة للقطاع التعليمي لضمان اعداد جيل متعلم يبني اليمن الجديد الخالي من الحروب والأزمات.. مؤكدا أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لدعم المسيرة التعليمية باليمن والتخفيف عن كاهل الأسرة اليمنية .

وشدد الجابري على أن الهيئة ستسعى جاهدة لتخطيط وتقييم مساهماتها الاجتماعية بعناية شديدة لضمان تنوعها ووصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع خاصة الشرائح الأكثر حاجة بهدف إحداث التغيير الايجابي المنشود .

من جانبهم ثمّن المسئولون بالمديرية مبادرة الهيئة ودورها في إدخال الفرحة و البهجة إلى قلوب الأطفال مؤكدين أن هذه المساعدات تعكس جهود وحرص القيادة الإماراتية على دعم فئات الشعب اليمني كافة وتوفير احتياجات الأطفال من حقائب وقرطاسية وألعاب.

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