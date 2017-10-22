الهيئه العسكرية للجيش والأمن الجنوبي تدعو لوقفة احتجاجية مناهضة للشرعية وتشكل لجنة تحضيرية

دعت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي الى وقفة احتجاجية ضد الحكومة الشرعية ، وذلك نظرا لما يعانوه من مظالم سواء من فيما يخص تأخير صرف المرتبات او المستحقات المتوقفة عنهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع للهيئة عقد اليوم في عدن برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة ، والذي خرج بالدعوة للوقفة كما تم تشكيل لجنة تحضيرية للوقفة التي سيتم تحديدها لاحقا.

وفيما يلي نص البيان …

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

عقد عصر اليوم السبت اجتماعا استثنائيا للهيئه العسكريه العليا للجيش والأمن الجنوبي برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئه .

استهل رئيس الهيئه الحديث بالاشاده بالنجاح الكبير للاحتفالات بالذكرى 54 لثورة 14 أكتوبر المجيده ..

وفي سياق آخر قال…

أننا في الهيئه العسكريه العليا ومنذو تأسيسها حملنا على عاتقنا أمانه ومهام يجب علينا بذل كل الجهد والإخلاص في الدفاع عن حقوق آلاف المظلومين والمقهورين من منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومه وسنضل كذلك كما وعدنا وعهدتمونا. .

وكرس الإجتماع للتداول والتشاور بشأن التحرك الاحتجاجي القادم لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومه للمطالبه بدفع وصرف كافة المرتبات المتاخره المتراكمه لمدة 8 أشهر على التوالي منذو أبريل 2017 ناهيك عن المتأخرات للبعض لعام 2016. .وصولا لانتظام صرف المرتبات شهريا.

وتؤكد الهيئه العسكريه العليا أن مهامها أكبر واسمى والمتمثل في عودة الجيش والأمن الجنوبي إلى وحداتهم وبناء الجيش والأمن القادر المقتدر للدفاع عن السياده ومنجزات الثورة وانتصارات الشعب الجنوبي وتزويد الجيش والأمن بطاقات المقاومه الجنوبيه الجباره وتاهيلها وفق أسس علميه وعسكريه عاليه..

وتحصيلا لكل تلك المداولات اتخذت الخطوات التالية :—-

1..الدعوة للوقفه الاحتجاجيه والتي سيحدد زمان ومكان اقامتها لاحقا فور إكتمال عمل اللجان.

2…تم تشكيل اللجنه التحضيريه للوقفه الاحتجاجيه ولجانها الفرعيه

اللجنه الاعلاميه

اللجنه الأمنيه

لجنة الحشد .

رئيس اللجنه التحضيريه العميد الركن صالح محسن القاضي.

رئيس اللجنه الاعلاميه

العميد ناجي العربي

رئيس اللجنه الأمنيه

العميد صالح الناخبي

رئيس لجنة الحشد

العميد أحمد سالم الهيثمي

وعلى كل لجنة إختيار طواقمها العمليه المتجانسه ووضع تصوراتها للتنفيذ النوعي للتحرك القادم..

واسندت مهمة التواصل مع المكونات المجتمعيه والثوريه الجنوبيه لرئاسة الهيئه العسكريه العليا للقيام بها نظرا للهم المشترك الوطني والحقوقي والخدماتي والمعيشي ..

وفي الختام تدعو الهيئه العسكريه العليا كافة أحرار قواتنا المسلحة والأمن والمقاومه إلى الاستشعار بحجم المسؤليه وجور الظلم والمظالم التي حلت عليكم جميعآ بفعل فاعل عقابا وتنكيلا وغطرسه .

وترى الهيئه العسكريه العليا أن تلك المظالم تولد بداخلكم الحميه والوثوب لاسترجاع الحق والحقوق….

إن تحرككم المهيب سيكون القول الفصل وما هو بالهزل وسيضع حدا لتلك المهزله.

وفقنا الله وإياكم

احقاقا للحق وزهقا للباطل

عاشت قواتنا المسلحة والأمن والمقاومه

العزة والحريه والفخار لشعبنا الجنوبي العظيم ..

الهيئه العسكريه العليا

للجيش والأمن الجنوبي

العاصمه عدن

21 أكتوبر 2017

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