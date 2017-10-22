المتحدث باسم الانتقالي:تحركات قوات الاحمر تجاه الجنوب تؤكد ان عملية تحرير صنعاء وإسقاط الإنقلاب، لم تعد هدفا لها

قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي ان تحركات قوات الاحمر تجاه الجنوب تؤكد ان عملية تحرير صنعاء وإسقاط الانقلاب لم تعد هدفا حقيقيا للقوى التي ترفع راية الشرعية هناك.

وفي منشور للمتحدث باسم المجلس الانتقالي بصفحته على الفيسبوك جاء فيه:

تحركات القوات التابعة للواء الأحمر باتجاه مناطق في محافظتي حضرموت وشبوة، تؤكد ان عملية تحرير صنعاء وإسقاط الإنقلاب، لم تعد هدفا حقيقيا للقوى التي ترفع راية الشرعية هناك، والتي كان هدفها منذ الساعات الأولى هو إسقاط عدن كعاصمة مؤقتة علاوة على مناطق الجنوب الأخرى، وإغراقها في الفوضى، والعبث بها خدميا و أمنيا، بغرض إعادة الجنوب مرة أخرى إلى باب اليمن.

إن ما بعد 2015 ليس كما قبله، فما تم أخذه بالقوة استعيد بالقوة في مشهد تاريخي أذهل الإقليم والعالم وأكد أن إرادة الجنوب الانعتاقية الحرة هي دينامو النضال الوطني والمقاومة الحقيقية على الأرض حتى دحر الغزاة الجدد والقدامى خائبين، ليتحقق التحرير القياسي للأرض الجنوبية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وهما دعم وإسناد تاريخيان لا يمكن نسيانهما في سِفر الدولة الجنوبية التي نناضل اليوم لاستكمال بناء أسسها على الأرض بإرادة وطنية حرة.

ما على الجنوبيين إدراكه في هذه اللحظة التاريخية الفارقة ، هو أن الجنوب ليس بمأمن من عبث القوى المخاتلة في صف الشرعية، و التي لم تقطع صلتها بالحوثي والمخلوع، حتى اليوم، وفق استراتيجية المصالح. وعليه نؤكد مرة أخرى، ان جنوب اليوم، ومجلسه الانتقالي، قادر على ردع كل عدوان، و إسقاط كل مؤامرة تستهدف قضيته وتطلعاته ومكتسبات حراكه الجنوبي ومقاومته الجنوبية.

سالم ثابت العولقي

المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي

عضو هيئة الرئاسة.

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