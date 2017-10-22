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دعا إلى قيام أحزاب عابرة للمذاهب : البخيتي يدعو حزبي الإصلاح والرشاد إلى حل نفسيهما

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شبوه برس - خاص - اليمن
الأحد 22 أكتوبر 2017 12:43 صباحاً

 

دعا الكاتب والسياسي علي البخيتي، حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخواني" والرشاد "السلفي"، إلى حل نفسيهما، والعمل مع القوى الوطنية الأخرى على إنشاء أحزاب وطنية عابرة للمذاهب.

 

وأضاف البخيتي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن وجود أحزاب دينية كحزب الإصلاح والرشاد يعطي مبرر لتحول جماعة الحوثي إلى حزب سياسي، وهذا يعني صناعة نظام حكم طائفي في اليمن قريباً؛ كما في لبنان.

 

وقال البخيتي: "لكي نقطع الطريق على مشروع إيران الهادف لإنتاج نظام حكم طائفي في اليمن يحب أن تحل الأحزاب الدينية نفسها؛ وأولها حزب الإصلاح والرشاد السلفي".

 

وأوضح بأن أخطر المشاريع على اليمن هو مطالبة البعض بتحول جماعة الحوثي إلى حزب، مشيرا إلى ذلك يعني شرعنة وجود جماعة طائفية عرقية، وإسقاط أسس الحزبية والديمقراطية.

 

ولفت إلى أنه تمهيدا لحل جماعة الحوثي وتجريم وجودها وأفكارها، يجب حل حزب الإصلاح "الإخواني"، والرشاد "السلفي"، والعمل على إنشاء أحزاب وطنية لا طائفية.

 

ونوه البخيتي إلى وجود مسعى إقليمي لإنهاء حزب الإصلاح "الإخواني"، مبينا أن "الأفضل له حل نفسه بنفسه والعمل على إنشاء حزب جديد بأسس وطنية عابر لجماعة الإخوان".

 

وقال البخيتي، إنه "لا مستقبل للأوطان مع الأحزاب أو الجماعات السياسية ذات المنشأ الديني"، لأنها تتحول إلى مركز استقطاب لصراعات دامية تقسم المجتمع على أسس طائفية.

 

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