الأحد 22 أكتوبر 2017 12:37 صباحاً
حوار البندقية يبدأ من محافظة شبوه
وضاح بن عطية
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حوار البندقية بدأ ..
حانت ساعة الصفر لتحرير ما تبقى من شبوة تحت سيطرة قوات الإحتلال التابعة لعلي محسن من جهة العبر والعقلة والتابعة للحوثي وعفاش من جهة بيحان .
الرئيس هادي والمحافظ الحارثي امام امتحان صعب اما ان يكونوا مع شعب الجنوب ومقاومته وجيشه ونخبته الأبطال أو يكونوا مع العدو .
على المجلس الإنتقالي أن يكون جاهزا لكل الاحتمالات ونجاح تحرير ما تبقى من شبوة سيجعل من المجلس الإنتقالي المفاوض والممثل الوحيد للجنوب في أي مفاوضات قادمة .
#وضاح_بن_عطية
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