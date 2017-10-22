حوار البندقية يبدأ من محافظة شبوه

الهيئه العسكرية للجيش والأمن الجنوبي تدعو لوقفة احتجاجية مناهضة للشرعية وتشكل لجنة تحضيرية دعت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي الى وقفة احتجاجية ضد الحكومة الشرعية ، وذلك نظرا لما يعانوه من مظالم سواء من فيما يخص تأخير صرف المرتبات او المستحقات المتوقفة عنهم. جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع للهيئة عقد اليوم في عدن برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل

المتحدث باسم الانتقالي:تحركات قوات الاحمر تجاه الجنوب تؤكد ان عملية تحرير صنعاء وإسقاط الإنقلاب، لم تعد هدفا لها قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي ان تحركات قوات الاحمر تجاه الجنوب تؤكد ان عملية تحرير صنعاء وإسقاط الانقلاب لم تعد هدفا حقيقيا للقوى التي ترفع راية الشرعية هناك. وفي منشور للمتحدث باسم المجلس الانتقالي بصفحته على الفيسبوك جاء فيه: تحركات

دعا إلى قيام أحزاب عابرة للمذاهب : البخيتي يدعو حزبي الإصلاح والرشاد إلى حل نفسيهما دعا الكاتب والسياسي علي البخيتي، حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخواني" والرشاد "السلفي"، إلى حل نفسيهما، والعمل مع القوى الوطنية الأخرى على إنشاء أحزاب وطنية عابرة للمذاهب. وأضاف البخيتي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن وجود أحزاب دينية كحزب الإصلاح

ملامح الحرب الثالثة على الجنوب ! السياسي عبدالباقي شمسان وهو من اشد المؤيدين للشرعية يتوعد بغزو واحراق الجنوب ان فكر في استعادة دولته لان ذلك سيضر ب20 مليون شمالي ، هكذا ينظرون للجنوب على انه الغنيمة والبقرة الحلوب وفرع ملك لاجدادهم وحقهم التاريخي . قوات تتبع علي محسن الاحمر تتقدم نحو مناطق نفطية في