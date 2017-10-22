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الأحد 22 أكتوبر 2017 12:37 صباحاً

حوار البندقية يبدأ من محافظة شبوه

وضاح بن عطية
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حوار البندقية بدأ ..

حانت ساعة الصفر لتحرير ما تبقى من شبوة تحت سيطرة قوات الإحتلال التابعة لعلي محسن من جهة العبر والعقلة والتابعة للحوثي وعفاش من جهة بيحان .

 

الرئيس هادي والمحافظ الحارثي امام امتحان صعب اما ان يكونوا مع شعب الجنوب ومقاومته وجيشه ونخبته الأبطال أو يكونوا مع العدو .

 

على المجلس الإنتقالي أن يكون جاهزا لكل الاحتمالات ونجاح تحرير ما تبقى من شبوة سيجعل من المجلس الإنتقالي المفاوض والممثل الوحيد للجنوب في أي مفاوضات قادمة .

 

#وضاح_بن_عطية

 

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