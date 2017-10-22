مقاومة شبوه تعلن استعدادها لمواجهة قوات علي محسن الغازية وتخاطب التحالف العربي

بيان صادر عن المقاومة الجنوبية محافظة شبوة بشان تموضع قوة من اللواء ( 23) الشمالي .

تصر القوى المتنفذة الشمالية المستثمرة لامكانيات التحالف تحت غطاء موالاتها لشرعية الرئيس هادي على تفتيت وهدم ما تبقى من نقاط تجمع المقاومة الجنوبية والشرعية في مواجهة المد الحوثي والعفاشي والذي كان للمقاومة الجنوبية شرف الريادة في هزيمة مليشيات الحوثي وعفاش في الجنوب المحرر وبدعم واسناد قوات التحالف وعلى راسها مملكة الحزم وامارات زايد الخير .

لقد فشلت القوات الشمالية في الدفاع عن صنعاء ومحافظات الشمال بل وسلمت معسكراتها وعتادها للمليشيات والوحدات الموالية لعفاش ..وعندما قدم التحالف كل الامكانيات المطلوبة لحسم المعركة استثمرتها هذه القوى الشمالية المتنفذة وسعت لاطالت المعركه والتموضع في مربعات محددة في جبهات القتال الشمالية للسنة الثالثة من عمر عاصفت الحزم.

لكنها اليوم تتحرك جنوبً وتتمركز في مفرق سيئون العبر تاركه مسرح عمليات المعركة شمالاً في مارب وتثير الجنوب ومقاومته ونخبته وتحتك مع قوات النخبة الشبوانية على مسافة بضع كيلو مترات. وعليه فان المقاومة الجنوبية تحذر هذه العصابات الشمالية المتنفذة التي ترسل ابناء الشمال بقوات عسكرية الى العمق الجنوبي بهدف تذكير ابناء الجنوب بغزو الشماليين للجنوب وقتل ابنائه وتدمير ونهب ممتلكاته ونوكد بان عواقب هذه التصرفات الطائشة سوف تكون اليمة وسوف تتحمل هذه العصابات ومن يدعمها عواقب هذه الاعمال .

وعليه نود التاكيد على التالي:-

♦ الرفض القاطع لاي تموضع لاي قوة شمالية على ارض شبوة والجنوب واستعدادنا لمقاومتها مهما كلفنا ذلك ولن نسمح تحت اي مسمى بتموضعها وتحت اي مبرر كان.

♦مطالبت الشرعية والتحالف العربي بوقف هذه التصرفات وسحب هذه القوة فوراً لكونها تهدف الى خلق الفوضى وتفتيت وحدة المقاومة الجنوبية مع قوات التحالف العربي.

♦مطالبة اللجنة الامنية بتحديد موقف علني برفض هذا التصرف ومنع تموضع اي قوى شمالية على تراب محافظة شبوة وخلال فترة (٢٤) ساعة مالم فان المقاومة الجنوبية ستحدد موقفها من اللجنة الامنية.

صادر عن / المقاومة الجنوبية محافظة شبوة

عتق ٢١ اكتوبر ٢٠١٧ م

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