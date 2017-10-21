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منتدى الصحافة والإعلام بكلية الاداب ينظم البرنامج التدريبي ‘‘كيف تختار تخصصك الإعلامي‘‘ ؟

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 21 أكتوبر 2017 06:51 مساءً

 

نظم منتدى طلاب الصحافة والإعلام بالتنسيق مع مواقع أفاق الأكاديمي البرنامج التدريبي " كيف تختار تخصصك الإعلامي؟ "  بكلية الاداب جامعة عدن صباح يوم السبت 21 أكتوبر 2017م .

أدار البرنامج الاستاذ حسين فرج باقرين والاستاذة إصلاح صالح حربي والاستاذ محمد مساعد صالح ،

 و حضر البرنامج الدكتور محمد علي ناصر " رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الاداب " و  الدكتور عبدالله الحو " الرئيس السابق لقسم الصحافة والاعلام "  والاستاذ ياسر باعزب والاستاذة رنا الحطيبي و رئيس منتدى طلاب  الصحافة والإعلام أحمد اليافعي . 

 

ويهدف البرنامج التدريبي لمساعدة ومساندة طلاب الصحافة والإعلام كيفية إختيار تخصصهم الإعلامي وفقاً لمهاراتهم وقدراتهم وتحقيق النجاح .

 

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور منها :-

معرفة شخصيتك ؟

و معرفة القدرة والفرصة والرغبة لتحديد التخصص ؟  ونقاط القوة والضعف في شخصيتك ؟

 

أسباب إختيار مجال الاعلام

و العوامل المؤثرة في اختيار التخصص .

و كيفية تحقيق النجاح مستقبلا  عن طريق إختيار التخصص ؟

وماهو التأثير والأثر الذي سيتركه اختيار التخصص في الكلية مستقبلا ؟

 

وفي ختام البرنامج ألقى الدكتور محمد علي ناصر " رئيس قسم الصحافة والاعلام بكلية الاداب .

  كلمة شكر فيها المنظمين للبرنامج وموقع أفاق الاكاديمي

وحث الطلاب على إختيار التخصص المفيد لهم ولمجتمعهم .

واكد على أهمية وضرورة تحديد التخصص والتوازن بين مختلف التخصصات حسب قدرات الطلاب ومهاراتهم وميولهم .

وطالب طلاب الصحافة والاعلام بطرح ملاحظاتهم وانطباعاتهم حول البرنامج التدريبي .

 

ثم القى الدكتور عبدالله الحو 

قال فيها:-  ان الجميع أصبح يمكنه الحصول على العمل والمادة فالعالم مفتوح للجميع عبر التسويق الالكتروني ويستطيع الحصول على فرص عمل عبر التسويق الالكتروني .

 

وحث الطلاب على التعلم الصحيح والعمل بإتقان وإخلاص والاهتمام باللغة العربية .

 

و بدورهم الطلاب عبروا عن شكرهم للمنتدى ولموقع أفاق الاكاديمي على هذا البرنامج التدريبي الذي ينير لهم الطريق لاختيار تخصصهم الإعلامي .

*- مريم بارحمة

 

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