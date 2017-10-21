منتدى الصحافة والإعلام بكلية الاداب ينظم البرنامج التدريبي ‘‘كيف تختار تخصصك الإعلامي‘‘ ؟
نظم منتدى طلاب الصحافة والإعلام بالتنسيق مع مواقع أفاق الأكاديمي البرنامج التدريبي " كيف تختار تخصصك الإعلامي؟ " بكلية الاداب جامعة عدن صباح يوم السبت 21 أكتوبر 2017م .
أدار البرنامج الاستاذ حسين فرج باقرين والاستاذة إصلاح صالح حربي والاستاذ محمد مساعد صالح ،
و حضر البرنامج الدكتور محمد علي ناصر " رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الاداب " و الدكتور عبدالله الحو " الرئيس السابق لقسم الصحافة والاعلام " والاستاذ ياسر باعزب والاستاذة رنا الحطيبي و رئيس منتدى طلاب الصحافة والإعلام أحمد اليافعي .
ويهدف البرنامج التدريبي لمساعدة ومساندة طلاب الصحافة والإعلام كيفية إختيار تخصصهم الإعلامي وفقاً لمهاراتهم وقدراتهم وتحقيق النجاح .
وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور منها :-
معرفة شخصيتك ؟
و معرفة القدرة والفرصة والرغبة لتحديد التخصص ؟ ونقاط القوة والضعف في شخصيتك ؟
أسباب إختيار مجال الاعلام
و العوامل المؤثرة في اختيار التخصص .
و كيفية تحقيق النجاح مستقبلا عن طريق إختيار التخصص ؟
وماهو التأثير والأثر الذي سيتركه اختيار التخصص في الكلية مستقبلا ؟
وفي ختام البرنامج ألقى الدكتور محمد علي ناصر " رئيس قسم الصحافة والاعلام بكلية الاداب .
كلمة شكر فيها المنظمين للبرنامج وموقع أفاق الاكاديمي
وحث الطلاب على إختيار التخصص المفيد لهم ولمجتمعهم .
واكد على أهمية وضرورة تحديد التخصص والتوازن بين مختلف التخصصات حسب قدرات الطلاب ومهاراتهم وميولهم .
وطالب طلاب الصحافة والاعلام بطرح ملاحظاتهم وانطباعاتهم حول البرنامج التدريبي .
ثم القى الدكتور عبدالله الحو
قال فيها:- ان الجميع أصبح يمكنه الحصول على العمل والمادة فالعالم مفتوح للجميع عبر التسويق الالكتروني ويستطيع الحصول على فرص عمل عبر التسويق الالكتروني .
وحث الطلاب على التعلم الصحيح والعمل بإتقان وإخلاص والاهتمام باللغة العربية .
و بدورهم الطلاب عبروا عن شكرهم للمنتدى ولموقع أفاق الاكاديمي على هذا البرنامج التدريبي الذي ينير لهم الطريق لاختيار تخصصهم الإعلامي .
*- مريم بارحمة