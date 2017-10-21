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قوات آلـ الأحمر اليمنية تتمركز في مثلث مفرق ‘‘الخشعة‘‘ بإتجاه مدينة عتق وحقل العقلة النفطي

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شبوه برس - خاص - عتق - العبر
السبت 21 أكتوبر 2017 06:46 مساءً
علي محسن الاحمر يستعرض قواته في صحراء العبر

 

أثارت تحركات مريبة لقوات يمنية (شمالية) تأتمر بأوامر علي محسن الأحمر  بمنطقة وخط العبر على الحدود مع محافظة شبوة، تساؤلات واستغراب في الوسط الاعلامي والمحلي بشبوة وبقية محافظات الجنوب.

 

وقالت مصادر محلية لـ شبوه برس - أن قوات اللواء 23 التي كانت تتواجد في صحراء العبر، قامت باستحداث نقاط ووضع متاريس في خشم رميد مفرق خط العبر عتق الخشعة على الحدود الإدارية لمحافظي شبوه وحضرموت بالقرب من قوات سلفية تنتشر في الخط منذ اشهر والتوضع الجديد للقوات اليمنية يبعد عن حقل العقلة بحوالي 50 كيلومتر وعن مدينة عتق بمسافة 143 كيلومتر , كما يتواجد معسكر للنخبة الشبوانية في منطقة حراد 110 كيلومتر شمال عاصمة شبوه .

 

وبعث انتشار القوات الشمالية الشكوك والمخاوف من تحركات عسكرية نحو شبوة لتلك القوات التي تخضع لـ” علي محسن الاحمر “، وخاصة بعد تمكن قوات النخبة الشبوانية من تأمين حدود شبوه وتأمين المسافرين الذين يسلكون طريق العبر عتق بعد أن كانو عرضة للنهب والقتل من قبل مجهولين يعتقد أنهم ينطلقون من معسكرات القوات اليمنية في المنطقة .

 

وتشير مصادر ان تحضيرات عسكرية تجريها قوات الاحمر، لمحاولة زعزعة الامن والاستقرار في شبوة وحضرموت، خاصة بعد تداول ناشطين احاديث عن اجتماع غامض عقده الاحمر قبل ايام وخصص لمناقشة الاوضاع في حضرموت وشبوة وإحياء مشروع تقسيم حضرموت .

 

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