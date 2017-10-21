قيادي كبير في حزب إخوان اليمن : عدن تصدر الراقصات إلى تعز (توثيق)

وصف القيادي والعالم التكفيري في حزب الإخوان اليمنيين "حزب الاصلاح اليمن" مدينة عدن بأنها منطقة تصدير للراقصات إلى تعز بعد أن طلبنا منهم المرتبات وصدروا راقصات .

وأطلع موقع "شبوه برس" على منشور لرجل الدين الاصلاحي الشيح عبدالله أحمد العديني في منشور يقطر فسوقا وفجورا وحقدا نورده تلوا التعليق التالي :

هذا الجحود والعقوق الذي تواجه به مدينة عدن من قبل فئات جاحدة وعاقة من أبناء تعز وبعض أبناء الجمهورية العربية اليمنية يثير القرف والغضب في آن ونسي هؤلاء أن مدينة عدن استقبلتهم شقاة باليومية عمال كوليه كما كان يطلق عليهم حينها يفترشون الشوارع والأزقة ليلا ومن عدن الخير والمحبة صعد الكثير من أقطاب الرأسمالية اليمنية كبيت هائل سعيد أنعم وبيت ثابت وبيت درهم والأسودي وعشرات غيرهم كـ بيت العاقل والقربي من البيضاء كمثال .

كما يجب على العاقين من أبناء تعز وغيرهم أن يتذكروا كيف كان الحاكم في تعز يقطرنهم وآبائهم , وفي عدن وجدوا الكليات العدنية الراقية القليل نظيرها في الوطن العربي تحتضنهم وجعلت منهم أعلاما في الطب والسياسة وشتى فروع العلم نذكر منهم عبدالعزيز عبدالغني وأبوبكر القربي وآلاف الكوادر التي كان لعدن الفضل عليهم قبل الاستقلال وبعده بل وصلوا الى الوزراة ورئاسة الدولة في الجنوب ؟

موضوع الحديث الآثم عن تصدير الراقصات من عدن إلى تعز إحترامنا لأنفسنا ولقرائنا الكرام يجعلنا نترفع أن نذَّكر العديني وغيره من منافقي حزب الاصلاح وشواذ اليمن من أين تأتي الراقصات والبغايا من ذوات العيون الخضر والزرق وكذلك العيون السود والعسلية ومن أي القرى والمدن إلى مدينة عدن الطاهرة للتعيًّش والتكسب الحرام .

الزميل الاعلامي "ياسر اليافعي" علق قول العديني البذيئ : هذا جزاء عدن انها تحتضن عشرات الالاف من ابناء تعز نازحين وطالبين الله !!

نقول لهولاء أن عدن وباقي الجنوب يصدر رجال الرجال الى تعز دمائهم سفكت في تحرير أراضيكم في الساحل الغربي والمخا ومعسكر خالد ...

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