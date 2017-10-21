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مدير الهلال الأحمر الإماراتي يستقبل الجرحى العائدين من الهند بالورود

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 21 أكتوبر 2017 02:10 مساءً

 

استقبل مدير الهلال الأحمر الإماراتي المهندس جمعة المزروعي صباح اليوم الجرحى الذين وصلوا إلى مطار عدن الدولي بعد رحلة علاجية في دولة الهند تكللت بالنجاح.

 

وبلغ عدد الجرحى الذين عادوا اليوم 29 جريحا بعد مدة قضوها في دولة الهند تلقوا فيها العلاج 

على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

حضر الاستقبال عدد من العاملين ضمن بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن ونائب مدير مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري.

 

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بعلاج ما يزيد على 3000 جريح في كلا من الإمارات والأردن والسودان وحاليا في الهند منذ 2015 وحتى اليوم، الكثير منهم تماثل للشفاء وعاد الى أرض الوطن،  وعاد الاسبوع الماضي 15 جريح كما عاد اليوم 29 جريح ولا زال البعض يتلقى العلاج في مشافي الهند.

 

ومن المتوقع أن يتم إخلاء الدفعة الرابعة من الجرحى إلى الهند خلال الأسبوع القادم بعد استكمال إجراءات المعاملة.

*- فواز الحنشي

 

 

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