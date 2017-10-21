في نهائي كأس حضرموت لكرة القدم حضرموت تنتصر وتنشد السلام

لوحة جمالية رسمها أبناء حضرموت عصر اليوم الجمعة بملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا مزينة بالوان النصر عن الذات في ليلة عرس رياضية في نهائي كأس حضرموت لكرة القدم ينشدون فيها السلام والمحبة والتآخي في لقاء كروي احتشدت له الجماهير الرياضية من مدن وقرى وارياف محافظة حضرموت واديها وساحلها يتقدمهم محافظ حضرموت اللواء / فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية وعدد من قيادات السلطة المحلية والقيادات الرياضية والشخصيات وفي مقدمتهم لجنة كأس حضرموت صاحبة الاخراج الفني الرائع لهذه اللوحة الجمالية .

في هذا اللقاء الكروي النهائي المرتقب الذي جمع فريقي سلام الغرفة من اندية حضرموت الوادي والشعب من حضرموت الساحل فتحت ابواب الملعب من الساعة الواحدة ظهرا وأغلقت مطلع الشوط الثاني لامتلاء مدرجات الملعب فذهبت الجماهير متسلقة الجدران وسطوح المنازل وعلى الجبال القريبة على ملعب المباراة حشد لأول مرة يشهد له ملعب بارادم بالمكلا حيث غادرت من وادي حضرموت اكثر من 45 حافلة بين كبيرة وصغيرة ناهيك عن السيارات الخاصة والدراجات النارية لحضور هذا اللقاء الكروي الذي اعاد لذكريات امجاد الكرة الحضرمية موقعها .

*- جمعان دويل

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