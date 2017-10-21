علي محسن الأحمر يسعى لتحقيق ما عجز عنه عفاش بتقسيم حضرموت إلى محافظتين

أفادت مصادر مطلعة تابعت سلسلة اللقاءات التي اجراها نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الاحمر طيلة ايام الاسبوع وحتى يوم أمس الأول الخميس بدءا بقيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء ومع قيادة المنطقة العسكرية الاولى والالوية التابعه لها ثم مع حلف قبائل وادي حضرموت والصحراء الذي يعاه حزب الإخوان المسلمين في اليمن ومع عدد من مشايخ القبائل في عدد من المديريات بالوادي وكذلك مع مسؤولي جمعيات ومنظمات مجتمع مدني بالوادي ومع ضباط أمنيين وعدد من المسؤولين الحزبيين في المؤتمر الشعبي والاصلاح تناولت هذه اللقاءات والتي جاءت متوالية وضع احتياجات الوادي.

وقالت مصادر عن شخصيات حضرت جانب من الاجتماعات ان بعض المدعوين وضعوا ملف وادي حضرموت بوضع اعتباري كمحافظة مستقلة وهي الاولوية لحل مشكلات ونواقص الوادي.

وقدم المتسابقون الى لقاءات نائب الرئيس اوراقا بينت اسباب الدعوة لتسمية وادي حضرموت محافظة بذاتها.

ووعد نائب الرئيس الفريق علي محسن الاحمر بتقديم الطلب بالتشاور مع الرئيس هادي ورئيس الوزراء وسوف تتواصل لقاءات الفريق الاحمر مع شرائح وممثلي المجتمع من الرياضيين وعقال الحارات والخطباء بدعوتهم الى الوديعه خلال الثلاث الايام القادمة بحسب افادة المصادر.

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