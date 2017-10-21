قال الأكاديمي والسياسي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان" جاحد من ينكر دور الإمارات في تحرير عدن والمكلا و الجنوب إلا إذا كان يرى تحريرها خطيئة فهذا أمرا آخرا .

وقال "بن عيدان" في منشور على حائطه الخاص رصده موقع "شبوه برس" : إذا أراد خصمك أن يسقطك تماما فسيذهب إلى الخيارات القوية لديك التي يمكن أن تساعدك على المواجهة ويعمل على تدميرها حتى تلتفت ولا تجد خلفك أي خيار تسند إليه.

جاحد من ينكر دور الإمارات في تحرير عدن والمكلا و الجنوب إلا إذا كان يرى تحريرها خطيئة فهذا أمرا آخرا و محاولات ضرب العلاقة بين الجنوب و الإمارات لا تخدم إلا طرفان لا ثالث لهما الحوثيين و الإخوان المسلمين.

وقال "بن عيدان" فمتى كان هؤلاء يوما ما قلوبهم على الجنوب الفرق بين غزو الإخوان والحوثيين عشرون عاما الإخوان غزوا الجنوب 1994م والحوثيون غزوه 2015م فكلاهما غزاة بالنسبة لنا.

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