الجمعية الوطنية الجنوبية خطوة تاريخية هامة

وكعادته قال شعبنا الجنوبي العظيم كلمته للعالم أجمع من شارع مدرم بالمعلا عدن في احتفاليته المليونية التاسع عشر بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة. وبهتافات الملايين الجنوبية من شارع مدرم قد أخرس شعبنا الجنوبي العظيم أصوات النشاز من قبل أعدائه في الداخل والخارج، موكداً على مواصلة نضاله حتى تحقيق هدفه المنشود في استعادة دولته الجنوبية كاملة السيادة.

وعلى طريق مواصلة نضال شعبنا الجنوبي العظيم أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل الشرعي لشعب الجنوب عن تشكيل جمعية وطنية مكونة من 303 أعضاء من جميع مناطق الجنوب ومن مختلف الأطياف، وهي خطوة تاريخية هامة من تاريخ مراحل نضال شعبنا، لما من شأنه توسيع دائرة المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار ولملمة الصف الجنوبي أكثر من أي وقت مضى، وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد، وذلك لقطع الطريق أمام أعداء شعبنا وإفشال مخططاتهم التآمرية الدنيئة التي يسعون من خلالها إلى جر شعب الجنوب العظيم إلى حرب أهلية كارثية إن استطاعوا.. واليوم نشم رائحة ذلك المخطط النتنة التي تنبعث من هنا وهناك.

وبصرف النظر عن التسميات والشعارات والعناوين التي يرفعها كل فريق من صناع الأزمات وتجار الحروب فإن جميع القوى السياسية الشمالية تعد عدتها لشن حرب على الجنوب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهناك من يقف في صف تلك القوى المعادية والحاقدة على شعبنا في الجنوب من أبناء جلدتنا ممن باعوا أنفسهم بثمن بخس دراهم معدودة.. ولذلك نأمل من مجلسنا الانتقالي سرعة العمل على تشكيل الجمعية الوطنية ومن خلالها تشكيل حكومة مؤقتة لنهدي ذلكم الإنجازين العظيمين إلى شعبنا الجنوبي الأبي في عيده المجيد للذكرى الـ 49 للاستقلال الوطني الأول لجنوبنا الحبيب من الاحتلال البريطاني في 30 نوفمبر عام 1967م وعلى طريق الاستقلال الثاني لشعبنا في الجنوب من الاحتلال اليمني المتخلف.. هذا ما يريده شعبنا الجنوبي اليوم وناضل من أجله طويلاً ومازال يقدم التضحيات الجسام، شاء من شاء، وأبى من أبى.. ولا نامت أعين الجبناء.

*- محمد سعيد الزعبلي – الأيام

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