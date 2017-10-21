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الحوثيون يصفون صالح بـ ‘‘الخائن والجبان‘‘ ويطالبون بـ‘‘شنقه وسحله‘‘

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شبوه برس - متابعات - اليمن
السبت 21 أكتوبر 2017 01:19 مساءً

 

شنت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين هجوما عنيفا على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وكالت له أوصافا شنيعة، واتهمته بـ"الخيانة والجبن"، مطالبة بـ"قتله وشنقه على باب اليمن".

وهاجمت جماعة الحوثي الرئيس اليمني السابق على خلفية النزاع الأخير المتفجر بينهما بسبب الوثائق التي هدد فيها علي صالح بسحب شراكة حزب المؤتمر من التحالف مع جماعة الحوثي إن استمرت الجماعة في سياسة القمع والتفرد بالسلطة.

 

ووصمت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، صالح بالخيانة، مضيفة أنه يحاول الهروب خارج اليمن، ويعمل حاليا على التخلي عن حليفه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

 

من جهته قال موقع "المشهد اليمني" إن أصواتا حوثية وجهت، الخميس، عبر إذاعة "سام إف إم" التابعة لأنصار الله الحوثي، إهانات شديدة القسوة للرئيس السابق، مطالبين بمحاكمة علي عبد الله صالح، فيما دعا شق آخر من المتدخلين على الإذاعة الحوثية بشنقه. 

وطالب عبد القدوس طه الحوثي، وهو أحد أقرباء الزعيم عبد الملك الحوثي، على الهواء مباشرة جماعة الحوثي بالزحف إلى منزل "المخلوع"، كما وصفه في إتصاله، لسحله أمام باب اليمن بالعاصمة صنعاء، ليشنق على الباب الكبير لصنعاء القديمة، وهو ما أيده مدير الإذاعة ودعا بسرعة تلبية هذه المطالب الملحة.

 

كما شدد متصلون حوثيون آخرون على ضرورة محاكمة "الثعلب المكار" كما وصفوه، مطالبين قيادة جماعتهم بالتصرف بشكل حازم إزاء مواقفه المتقلبة.

 

 

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