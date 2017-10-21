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القعيطي يهبر : محافظ البنك المركزي يتقاضى أكثر من 19 مليونا شهريا

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 21 أكتوبر 2017 10:45 صباحاً

 

قام البنك المركزي اليمني يوم أمس الأول الخميس بصرف ثلاثمائة وأحد عشر مليون وثلاثمائة وستة وتسعين ألف وأربعمائة ريال كرواتب ومكافآت لمحافظ البنك المركزي ونائبه.

 

وبحسب لقطة من شاشة التداول في البنك فأن اجمالي الرواتب كان 285 مليون و 446 الف و 700 ريال واجمالي المكافئات كان 25 مليون و949 الف و 700 ريال للفترة من 1 سبتمبر 2017 الى 19 اكتوبر 2017.

 

إلا ان موظف بالبنك المركزي اكد لـ«الأيام» أن الرواتب والمكافآت هما للفترة من فبراير 2017 إلى سبتمبر 2017 اي وبقسمة المبلغ على عدد الاشهر فان محافظ البنك المركزي ونائبه يتقاضى كل منهما أكثر من 19 مليون ريال شهرياً.

 

وصرف المبلغ بنظر حسين القعيطي شقيق محافظ البنك المركزي والذي عين في منصب مرموق في البنك بعد تعيين شقيقه كمحافظ للبنك وتم تقييد المبلغ من قبل الحسابات المركزية بالبنك المركزي .

 

وليس معلوماً مقدار راتب المحافظ عن عضوية مجلس إدارة البنك المركزي وماذا كان يتقاضى ونائبة اي رواتب اخرى من التحالف العربي اسوة بالوزراء.

 

وقضى محافظ البنك المركزي ونائبه اغلب السنة الماضية خارج اليمن تاركين القطاع المصرفي في فوضى عارمة بينما يمنع قانون البنك المركزي تغيب الاثنين معاً.

 

الجدير بالذكر ان حسين القعيطي يقوم حالياً ببناء فيلا ضخمة لحسابه في عدن.

 

 

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