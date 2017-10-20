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إدارة أمن لحج تضبط كميات كبيرة من المتفجرات بأحد مزارع لحج

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 20 أكتوبر 2017 10:41 مساءً

 

تمكنت أجهزة أمن لحج صباح اليوم الجمعة من ضبط كميات كبيرة من المتفجرات في احد المزارع شمال لحج

وقال مدير أمن لحج صالح السيد أن العملية تمت بعد معلومات دقيقة من اجهزتنا الاستخباراتية في إدارة أمن لحج وتم مداهمة  المزرعه في قرية الهجل وضبط كميات كبيرة من المتفجرات كانت قد دفنتها من قبل جماعة إرهابية بداخل المزرعة..

وأضاف السيد ان المضبوطات هي من نوع تي ان تي سي فور وأشرطة متفجرات تستخدم  للاحزمة الناسفة للانتحاريين..

 

الجدير ذكره ان ادارة امن لحج ساهمت بثبيت الامن والاستقرار وعودة الحياة واستطاعت القاء القبض على عدد غمن المطلوبين والخلايا النائمة وابطلت عدد من العمليات الارهابية ومازال العمل الامني مستمر لتنعم لحج بالامن والامان المنشود من كافة المواطنيين..

 

 

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