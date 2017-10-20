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اخبار المحافظات

محافظ محافظة حضرموت يصدر قرارا بتشكل قوة خاصة لضبط التعدي على أراضي المواطنين والحكومة

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شبوه برس - خاص - المكلا
الجمعة 20 أكتوبر 2017 05:17 مساءً

 

أصدر محافظ محافظة حضرموت - قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني قرارا قضى بتشكيل قوة عسكرية خاصة من  قوات النخبة الحضرمية لمساندة الأجهزة الأمنية لضبط المتعدين على الاراضي العامة والخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة للمخالفين واستعادة الاراضي المعتدى عليها .

 

ويأتي قرار محافظ محافظة حضرموت بعد لوحظ في الفترة الأخيرة عن عدد من حالات التعدي والسطو على الأرضي العامة التابعة لدولة والخاصة, منها اراضي جامعات والمدارس ومساجد  واراضي مواطنين  والتلاعب في الاستمارات ووثائق الملكية.

 

وقد لقى قرار محافظ محافظة حضرموت في تشكيل هذه القوة الخاصة لايقاف المعتدين على الاراضي ترحيبا كبيرا من قبل المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم لتجاوب المحافظ لمطالبهم وايقاف التلاعب والعبث بالأراضي والاملاك الخاصة والعامة ؛ راجين من العلي القدير ان يوفق ويسدد خطى هذه القوة في تحقيق المصالح العامة والخاصة للوطن والمواطنين.

 

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