ميناء نشطون بالمهرة فساد مشترك بين الشرعيه و مليشيات الحوافيش.

الى دول التحالف العربي.

الى المقاومة الجنوبية.

هل تعلمون ان ميناء نشطون بالمهرة تحول الى سوق سوداء وخاصة في تجارة المشتقات النفطية حيث يسيطر سماسرة الشرعية والحوافيش على الميناء ويقومون بتفريغ كميات كبيرة كبيرة من البترول والديزل وبضائع اخرى تاتي عبر البحر الى الميناء الذي تشرف عليه قوات الشرعية وتعمل على تفريغ الحمولات القادمة لصالح تجار شماليين من صنعاء حيث يتم تسليم المبالغ المالية في صنعاء لاي كميه يريدها التاجر ثم ينزل بقواطره لتحميل الطلب من ميناء نشطون .

اي ان الحجوزات وتسليم المال تتم في صنعاء والحموله تتم من الميناء عبر طريق مارب ذهابا و ايابا على مرى ومسمع من قوات الشرعية التي توفر لهم الحماية والتسهيلات مقابل عمولات نقدية تسلم السماسرة الميناء ومعظمهم شماليين .لايمكن لاي قاطرة قادمة من المناطق الجنوبية ان تحمل مشتقات نفطية الاولوية تعطى لتجار صنعاء انها صفقات تجارية تتم بين الشرعيه و مليشيات الحوافيش بكل يسر وسهولة. فاذا كانت دول التحالف لاتعلم ذلك فهذه مصيبة. !واذا كانت تعلم بالامر فالمصيبه اعظم.

*- من نظمي محسن ناصر – الغيظة المهرة

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