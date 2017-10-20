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في جبهة عسيلان : الشهيد سالم عبدالله سالم ذيبان في رحاب الخالدين

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شبوه برس - خاص - عسيلان - عتق شبوه
الجمعة 20 أكتوبر 2017 04:07 مساءً

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 إنا لله وإنا إليه راجعون..

 

استشهاد البطل سالم عبدالله سالم أحمد ذيبان . البيحاني

 تنعي كتائب البيحاني(المقاومة الجنوبية ) استشهاد احد قياداتها الميدانيه في جبهة عسيلان وهو القائد الميداني /سالم عبدالله ذيبان البيحاني  /رحمة الله بواسع رحمته بعد منتصف ليلة الجمعة الساعات الأولى من يوم 20 اكتوبر الجاري

وهو احد ابرز القيادات الميدانية في صفوف الفصائل المسلحة من ابناء الجنوب التي قاومت بكل بسالة وبدعم من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجيش وذلك خلال المعارك الدائرة في عسيلان .

تغمد الله  الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان

وإنا لله وإنا  إليه راجعون

والعزاء موصول لال ذيبان كافة في عتق وبيحان وحبان وعدن والمهاجر ...

عاش بطل ومات شهيد

لا نامت أعين الجبناء

صادر عن قيادة المقاومة الجنوبية كتائب البيحاني

20/10/2017

 

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