من وثائق البرلمان البريطاني .. برلماني بريطاني طالب بتأجيل استقلال الجنوب حتى 3 نوفمبر1968م (6)

من طرائف ما صادفته أثناء تصفحي لأرشيف جلسات مجلس النواب البريطاني مقترحا مقدما من العضو السيد فيليب جودهارت في جلسة يوم 28 يونيو 1967م التي كانت مخصصة لمناقشة قانون بالتخلي عن جزيرتي ميون وكوريا موريا وضمهما الى اتحاد الجنوب العربي تمهيدا لمنحه الاستقلال الذي كان مقررا في 9 يناير 1968م .

وكان مقترح السيد فيليب بتأجيل الموعد الذي أعلنته بريطانيا للانسحاب من عدن والجنوب العربي الى تاريخ 3 نوفمبر 1968 م بدلا من 9 يناير أما سبب اختياره لهذا التاريخ تحديدا ( 3 نوفمبر ) فقد أوضحه السيد فيليب بقوله :

إنه يصادف عيد ميلادي وبصفتي أحد أصدقاء شعب الجنوب العربي فإني أحب أن نحتفل سويا كل عام بهذا التاريخ .

لو كانوا سمعوا كلام العضو المحترم جودهارت وأجلوا الاستقلال قليلا ربما كانت الأقدار قد اتجهت بنا وجهة أخرى !!

*- محمد ناصر العولقي – جعار أبين

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