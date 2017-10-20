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اخبار المحافظات

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية على أهالي مدينة روكب بالمكلا.

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شبوه برس - خاص - المكلا
الجمعة 20 أكتوبر 2017 10:22 صباحاً

 

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مساعدات غذائية على 3000 أسرة من أبناء وأهالي

مدينة روكب بمديرية المكلا في إطار الدعم المتواصل لدولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق.

  

وقال عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت إن هذه المساعدات الإغاثية تأتي استمرارا للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة للحد من الأوضاع الإنسانية السيئة التي تعصف بسكان مناطق حضرموت.

 

 وأوضح أن عملية التوزيع تأتي ضمن سلسلة من الحملات نفذتها الهيئة في عموم مديريات محافظة حضرموت إضافة إلى وصولها لمناطق نائية تعاني ندرة الاحتياجات الأساسية.

 

   وعبر المستفيدون عن امتنانهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على ما قدمته من مساعدات إغاثية والتي من شأنها التخفيف من معاناتهم نظرا لظروفهم الصعبة وفقدانهم مقومات الحياة نتيجة تهالك الوضع الاقتصادي وتعطل مصادر الدخل التي تؤمن لهم الحصول على لقمة العيش واصفين وصول هذه القوافل بالعيد لأنها رسمت الفرحة على وجوه الجميع.

 

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