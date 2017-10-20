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الجمعة 20 أكتوبر 2017 10:19 صباحاً

شر البلية ما يضحك ... يا بن علي أحمد..

فتاح المحرمي
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القيادي محمد علي أحمد جاء (من الخارج) إلى عدن وشكل (مؤتمر شعب الجنوب).. يعني لم ينسبه للجنوب فحسب ولكن للشعب والوطن...

وبعدين ذهب لحوار صنعاء ضمن من ادعوا تمثيل الجنوبيين الذين كانوا رافضين لهذا الحوار رفض قاطع...

المهم صار ما صار وتبدلت الأحوال وتغيرت موازين القوى وصار صوت الجنوبيين مسموعا لدى المجتمعين الإقليمي والدولي...

إلى هنا كل شيء تمام...

 

ولكن بالأمس يطل بن علي أحمد ليهاجم -(هجوم عائد عليه) - المجلس ليتكلم عن (التمثيل الوطني) ، و (الثوابت الوطنية) ، و (مشروعية الجنوب) ، و (الاستحواذ)....

 

طيب يا بن علي لماذا تذكرت الثمثيل والثوابت والمشروعية اليوم ولم تتذكرها حين ذهبت لحوار صنعاء...؟

 

هناك فرق شاسع بين النقد البناء والنقد الهدام..

فعلا شر البليه ما يضحك.

 

#فتاح_المحرمي

 

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