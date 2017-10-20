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اخبار المحافظات

مسئول مصرفي في الشرعية يبرر هبوط قيمة الريال اليمني بتوقف موسم الأمطار

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 20 أكتوبر 2017 10:06 صباحاً

 

قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب أن توقف الأمطار الموسمية تسبب في ارتفاع سعر الدولار أمام الريال اليمني.

وفي مقال تحليلي للدكتور " حلبوب " سرد عدة أسباب لانهيار الريال اليمني وأولها "توقف الامطار الموسمية في منتصف سبتمبر مما يؤدي الى ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية -- الديزل على وجه الخصوص--.وهو الامر الذي يودي الى زيادة الطلب على شراء العملات الاجنبية لاستيرادها.

وذكر الدكتور " حلبوب " أن عودة المغتربين الى اعمالهم ( مدينين ) بعد انفاقهم ما جمعوه واقتراصهم لقضاء اجازاتهم الصيفية في اليمن. هو السبب الثاني في انهيار الريال اليمني مما يؤدي الى انخفاض تحويلاتهم لكون معظمهم ( يسدد السلف الذي عليه ). وهذا الامر يقلل العرض من العملات الاجنبية في السوق.

كما أرفق الدكتور حلبوب مع هذين العاملين الموسميين عاملين حكوميين هي :--

١-- وجود (( عبث كبير )) تمارسه حكومة الانقلابيين في صنعاء باصدارها شيكات بدون رصيد لشراء الدولار من السوق والمضاربه به وتمويل المجهود الحربي ودفع نصف راتب للموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين. وهذا الامر رفع الطلب على العملات الاجنبية. مما اوجد فارق كبير بين سعر صرف الدولار ( كاش ) وسعر صرف الدولار ( بشيكات ) يصل الى ( 100 ريال ) تقر يبا في الدولار الواحد. وهذا الامر يزيد الطلب على العملات الاجنبية بشكل حقيقي وايضا من خلال سحب سعر الشيكات لسعر الكاش الى اعلى.

 

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