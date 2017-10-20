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الاخوانية توكل كرمان تحرض انصارها على الجهاد ضد التحالف العربي باليمن

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شبوه برس - خاص - اليمن
الجمعة 20 أكتوبر 2017 10:03 صباحاً

 

ضمن سياسية قطر التي تعد القيادية الاخوانية " توكل كرمان " أحد أدواتها في اليمن، الى جانب قيادات واعضاء حزب الاصلاح الاخواني، هاجمت كرمان مجدداً دول التحالف العربي واصفه اياها بــ" المحتل لليمن" .

وحرضت كرمان في منشور لها اليمنيين على القتال ضد التحالف العربي، زاعمة ان " السعودية والامارات " جائتا الى اليمن لاحتلاله والاستحواذ عليه. حد وصفها.

 

ودأبت توكل كرمان التي تتلقى دعما كبيرا من قطر، على مهاجمة التحالف العربي، والتحريض ضد السعودية والامارات اللتان تقودان التحالف العربي، وتمكنتا الى جانب المقاومة والجيش الوطني من تحرير مساحات شاسعة من اليمن بما فيها الساحل الغربي الذي كان يتلقى الحوثيين عبره كل انواع الاسلحة والصواريخ التي تقتل اليمنيين وتستهدف اراضي المملكة بما فيها استهداف مكة المكرمة بالصواريخ.

 

وتدير توكل كرمان شبكات اعلامية ممولة من قطر ويعمل فيها العشرات من قيادات واعلاميي حزب الاصلاح الاخواني، بما فيهم اعلاميين متواجدين في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لمهاجمة التحالف العربي وايجاد المبررات لاستمرار الانقلابيين الحوثيين وصالح الموالي لإيران في السيطرة على الحكم.

 

وكانت كشفت قناة العربية السعودية قبل ايام  عن حوار سري بين قيادات من حزب الاصلاح الاخواني وقيادات حوثية لغرض اعلان تحالف جديد بين الجانبين اضافة الى اتباع المخلوع صالح، ومن ثم مواجهة التحالف العربي الذي يخوض معارك مستمرة منذ 3 سنين لغرض تخليص شمال اليمن من سيطرة الحوثيين والمخلوع صالح المدعومين من ايران.

 

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