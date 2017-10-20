تواصل نهب نفط حضرموت وتقديم شكوى للتحالف العربي

كشف الكاتب الحضرمي "هاني مسهور" عن الاستعدادات لاتمام عملية بيع جديدة لنفط حضرموت تقدر باثنين مليون برميل من ميناء الضبة في المكلا ، وتقدر القيمة المالية للصفقة بأكثر من مائة مليون دولار امريكي، وبهذا فأن اجمالي مبيعات نفط حضرموت وحتى نهاية اكتوبر ٢٠١٧م تزيد عن ٨٠٠ مليون دولار بأضافة ما كان قد كشف عنه دولة الرئيس خالد بحاح في سلسلة تغريدات عجزت الحكومة الشرعية عن انكارها كما لم تستطع تفنيد اين صرفت هذه المبالغ الضخمة .

جدير بالذكر ان حكومة بن دغر لم توفي بوعدها لتسليم محافظ حضرموت حصة المحافظة من اجمالي ١٠ مليون برميل تم تصديرها عبر ميناء الضبة، كما ان الرئيس هادي نكث بوعده بذلك استنادا لمخرجات الحوار الوطني، وتشهد حضرموت حالة غضب شعبي واسعة تجاه الحكومة الشرعية بعد تراجع الخدمات الاساسية خصوصا الكهرباء والماء وعدم توفر الوقود كما أن دعوات في اوساط الحضارم برفع دعوى للنائب العام تجري حاليا من خلال قانونيين سيتوجهون كذلك لقيادة التحالف العربي لمساعدتهم في وقف النهب الجاري في ثروات حضرموت.

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