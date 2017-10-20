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الجمعة 20 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً

الفساد العسكري الذي تسبب في فشل بناء الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الرابعة

بأقلامهم
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فشل بناء الجيش الجنوبي في المنطقة العسكرية الرابعة عمل ممنهج وتعتبر الحرب الباردة التي يستخدمها العدو لمنع بناء اي قوة عسكرية نظامية على الأرض والذي يعتبر اول ركن من اركان الدولة ..

وهنا نلخص عدة نقاط عن الفساد العسكري التي تسبب في فشل بناء الجيش والمعسكرات في المنطقة العسكرية الرابعة. .

  الفساد الاداري والمالي والعسكري لجميع الالوية في المنطقة العسكرية الرابعة والوية الحرس الرئاسي بحيث ان جميع الافراد والضباط يعانون من التصرفات والتجاوزات الغير قانونية من قبل قادة الاللوية بحيث وقد حولوا النضام العسكري الى نضام مدني قبلي عائلي في جميع الاللوية دون استثناء وهي على النحوا التالي

 

  1- جميع مقرات مكاتب قادة الالوية في بيوتهم خارج مقر قيادة الالوية ويصعب على الفرد او الضابط الوصول إليهم للحصول على ابسط مذكرة او رسالة او تاكيد لكون الأختام والمذكرات والملفات والسجلات والكشوفات  في ادراج غرف النوم

2- جميع مدراء مكاتب  قادة الألوية من عائلة القائد أكثرهم مدنيين وغير مؤهلين ..

3- جميع الالوية بدون مدراء مالية في اللواء

4- لا توجد صلاحيات لجميع اركانات والعمليات وقادات الكتائب.

5- الامداد والتموين والشؤون الادارية والمالية والقوى البشرية والتسليح محتكرة بيد احد إفراد أسرة القائد إذ لم اقل مجموعة من عائلة القائد ولا يراعي أي اختصاصات مهنية

6- تسريح جميع العقداء والضباط المؤهلين وتحويل النضام العسكري من التسلسل القيادي الى التسلسل العائلي 

7- التلاعب بالترقيات كل لواء حصل على حصة من الترقيات ولكن للأسف لم تصل للمستحقين ولكن تم توزيعها لاخوان وابناء واقارب من عائلة القائد

8-   الكثير من المهمات والتموينات العسكرية تباع في الاسواق ويحرم منها الجنود

9- تسريح جميع الإفراد والضباط القدامى ولم يتم توفير ابسط المتطلبات لهم والخصم من مرتباتهم بحجة عدم الحضور

10-اختفاء دور الرقابة والمحاسبة الجهات المختصة والقيادة المقيمون على ذالك..

 اخيرا تحول جميع قادة الالوية من قادة عسكريين الى مسترزقين متطفلين  ...

نسخة الى قائد المنطقة العسكرية الرابعة.

نسخة الى نائب رئيس الاركان العامة .

نسخة الى مساعد وزير الدفاع .

نسخة الى الاسخبارات العسكرية  

 

*- بقلم : م/مروان الجحافي

 

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