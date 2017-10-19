منذ
دكاكين الصحافة وعشوائية الصحف .. قف!
  فترة ما بعد الحرب وضعف القوانين وتطبيقها، ومنها قانون الصحافة والمطوبعات، فتح الباب أمام حرية الرأي والتعبير بصورة غير مسبوقة، لتظهر الكثير من الصحف الإلكترونية المصرحة وغير المصرحة وبأعداد كبيرة، والقائمون عليها ممن لا تنطبق عليهم مواصفات الصحفي مما جعلها توجد ما
منذ
شبوة ..الفساد ..الفساد !!
  ◀ الكل في شبوة ضد الفساد بالاقوال والنقد في المجالس أو ثرثرات التواصل ، لكن عمليا الكل يخشى ان تؤثر رموزه على مصالح الذين يتصدون له !! .. والبعض لايعنيه إلا بالكلام والثرثرة أو بالشخصنة او يتذكره عندما تنقطع أو تسوء  الخدمات  .   ◀ الفساد لاتقضي عليه الكتابة
منذ 17 دقيقه
الحوثي يرد على تهديد صالح بإنهاء الشراكة : لا يشرفنا
  سارعت ميليشيات الحوثي إلى الرد على تهديد حزب المخلوع علي عبدالله #صالح،وذلك بإنهاء شراكتها الانقلابية معه، وبادلته الميليشيات ذات الاتهامات بـ "التعطيل والعرقلة"، وهو فصل جديد من التراشق الإعلامي على مستوى قيادات حليفي الانقلاب العليا، في مؤشر على وصول خلافاتهم إلى
منذ 19 دقيقه
المكلا تستعد لاحتضان احتفالات جماهيرية وإشهار القيادة المحلية للمجلس الانتقالي
  تستعد مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، حالياً، لاحتضان احتفالات جماهيرية كبرى بمناسبة الأعياد الوطنية أكتوبر ونوفمبر، وسيتم من خلالها إشهار القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي وهيئتها التنفيذية. وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس دائرة الفكر
منذ 27 دقيقه
تحركات دبلوماسية موحدة للقوى الإنقلابية والشرعية لمنع المجتمع الدولي من التعامل مع الجنوب
  توحدت قوى الشرعية والانقلابيين في موقفها السياسي والدبلوماسي ضد التحركات الجنوبية التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي مع المجتمع الدولي لفرض صوت الجنوب وتمثيله في أي مفاوضات قادمة بشأن الأزمة اليمنية وكشفت مصادر دبلوماسية أن تحركات حثيثة بذلتها قوى الشرعية في
الرئيسية اخبار المحافظات الحوثي يرد على تهديد صالح بإنهاء الشراكة : لا يشرفنا
اخبار المحافظات

الحوثي يرد على تهديد صالح بإنهاء الشراكة : لا يشرفنا

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - اليمن
الخميس 19 أكتوبر 2017 04:37 مساءً

 

سارعت ميليشيات الحوثي إلى الرد على تهديد حزب المخلوع علي عبدالله #صالح،وذلك بإنهاء شراكتها الانقلابية معه، وبادلته الميليشيات ذات الاتهامات بـ "التعطيل والعرقلة"، وهو فصل جديد من التراشق الإعلامي على مستوى قيادات حليفي الانقلاب العليا، في مؤشر على وصول خلافاتهم إلى ذروتها بعد أشهر من التصعيد المتبادل.

 

 ووجه رئيس المكتب السياسي للحوثيين، صالح الصماد، الذي يرأس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المشكلة مناصفة بين طرفي#الانقلاب، وعبر في رسالة طويلة مكونة من 6 صفحات، رد فيها على تهديدات حزب المؤتمر الموجهة لشريكهم الأساسي في الانقلاب، بإنهاء تحالفه معهم ورفضه لشراكة صورية أو ديكورية.

 

وقال رئيس مكتب الحوثيين في رسالة الرد مخاطباً حزب المخلوع "أي شراكة صورية تتحدثون عنها وأنتم المعطلون لدور المجلس السياسي والحكومة؟"، ويقصد بها الحكومة الانقلابية غير المعترف بها.

وأضاف "نحن كذلك لا يشرفنا البقاء في مسؤولية صورية تعجز عن إصلاح أبسط الاختلالات"، وفق تعبير الرسالة التي نشرتها#وسائل_إعلام رسمية تابعة للحوثيين في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وبادل الصماد شريكهم "حزب صالح" ذات الاتهامات التي وجهوها لهم، وحملهم مسؤولية "العرقلة والتعطيل" والتنكر للتفاهمات المشتركة، منتقداً هجوم البرلمان الموالي للمخلوع عليهم.

كما اتهم الصماد وزير الصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها والمحسوب على حزب صالح، الوزير الذي تعرض للطرد والاعتداء من قبل #الحوثيين، بأنه يقصي كل أتباعهم في الوزارة، و"بأنه قام بالتعامل المشبوه مع المنظمات الدولية والاجتماع بها في منزله"، وفق تعبير الرسالة.

 

ووجه لوزير خارجية "صالح"، الاتهام بـ "الدخول في تفاهمات سيادية مع كثير من الجهات بهدف إجراء اتفاقات انفرادية"، دون أن يفصح عن تفاصيل حول ذلك.

وسرد رئيس المكتب السياسي للحوثيين في رسالته تفاصيل لما سماها "تجاوزات" عدد من وزراء #حزب_المخلوع والإعلاميين التابعين لهم، وقدم لهم قائمة مماثلة بأسماء قيادات مؤتمرية تهاجمهم، واتهمهم رسمياً بالوقوف وراء إضراب المعلمين المحتجين على انقطاع رواتبهم المنهوبة منذ عام، وتحريضهم، لتعطيل بدء العام الدراسي المتوقف.

واختتم رسالة الرد الطويلة باستعداد الحوثيين لتشكيل لجنة للنظر فيما أسماها "الاختلالات" ومراجعة أسبابها، وتقييم الوضع الحالي.

 

ويعد هذا التبادل الرسمي للاتهامات من أعلى قيادات في طرفي الانقلاب التطور الأبرز منذ بدء تحالف الضرورة بينهم للانقلاب على السلطة الشرعية أواخر عام 2014، عقب تصاعد الخلافات منذ أغسطس/آب الماضي، والتي تتراكم يومياً، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة في #صنعاء، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، وسط مزيد من الاحتقانات والتوتر، بانتظار إطلاق الرصاصة الأخيرة على هذا التحالف الهش.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة