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المكلا تستعد لاحتضان احتفالات جماهيرية وإشهار القيادة المحلية للمجلس الانتقالي

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شبوه برس - خاص - المكلا
الخميس 19 أكتوبر 2017 04:34 مساءً

 

تستعد مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، حالياً، لاحتضان احتفالات جماهيرية كبرى بمناسبة الأعياد الوطنية أكتوبر ونوفمبر، وسيتم من خلالها إشهار القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي وهيئتها التنفيذية.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس دائرة الفكر والإرشاد العميد أحمد بامعلم، إنه من المقرر أن تشهد المكلا في الأيام القليلة القادمة احتفالات جماهيرية بمناسبة الذكرى الـ ٥٤ لثورة الـ ١٤ من أكتوبر والذكرى الـ ٥٠ لثورة الـ ٣٠ من نوفمبر المجيدتين.

 

وأضاف بامعلم، أنه تم تشكيل لجان تحضيرية على مستوى مديريات محافظة حضرموت الساحل والوادي لنقل المشاركين بالاحتفالات الوطنية، داعياً كافة أبناء حضرموت إلى الاحتشاد والمشاركة في الاحتفالات والمساهمة في إنجاح هذا الحدث الكبير.

 

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