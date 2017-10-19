تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية بجبهة كرش

تجددت ظهر اليوم الخميس الاشتباكات في جبهة كرش بين قوات الجيش الوطني الجنوبي اللواء الثاني مشاة حزم من جهة ولمليشيات الانقلابية من جهة آخرى.

وقال مصدر ميداني ان الجيش الوطني الجنوبي اللواء الثاني مشاة حزم المرابط في جبهة كرش قام بتصعيد عملياته العسكرية بالقصف المدفعي وتمكنت من إحداث خسائر وسط العدو.

هذا وقد أكد لنا الناطق الرسمي لجبهة كرش الأعلامي "ماهر عبد الحكيم الحالمي" قائلاً:أن قوات الجيش الوطني اللواء الثاني مشاة حزم قامت بتصعيد عملياتها العسكرية بالقصف المحكم والحقت بالانقلابيين خسائر فادحة،حيث تم أحراق طقم بالمدفعية فيما تفجر طقم آخر بحقل الغام زرعتة المليشيات الانقلابية سابقاً،محاولاً إسعاف أفراد المليشيات الذين كانوا على متن الطقم الذي أحرقته مدفعية الجيش الوطني الجنوبي.

وأضاف:حيث تم أسر أحد أفراد المليشيات الانقلابية بميمنة الجبهة أثناء الاشتباكات.

فيما قال شهود عيان، رأوا أشتعال الأطقم،وغادرت المنطقة سيارات تابعه للمليشيات تحمل قتلى وجرحى لنقلهم إلى الراهدة

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