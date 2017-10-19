منذ
دكاكين الصحافة وعشوائية الصحف .. قف!
  فترة ما بعد الحرب وضعف القوانين وتطبيقها، ومنها قانون الصحافة والمطوبعات، فتح الباب أمام حرية الرأي والتعبير بصورة غير مسبوقة، لتظهر الكثير من الصحف الإلكترونية المصرحة وغير المصرحة وبأعداد كبيرة، والقائمون عليها ممن لا تنطبق عليهم مواصفات الصحفي مما جعلها توجد ما
منذ دقيقه
شبوة ..الفساد ..الفساد !!
  ◀ الكل في شبوة ضد الفساد بالاقوال والنقد في المجالس أو ثرثرات التواصل ، لكن عمليا الكل يخشى ان تؤثر رموزه على مصالح الذين يتصدون له !! .. والبعض لايعنيه إلا بالكلام والثرثرة أو بالشخصنة او يتذكره عندما تنقطع أو تسوء  الخدمات  .   ◀ الفساد لاتقضي عليه الكتابة
منذ 17 دقيقه
الحوثي يرد على تهديد صالح بإنهاء الشراكة : لا يشرفنا
  سارعت ميليشيات الحوثي إلى الرد على تهديد حزب المخلوع علي عبدالله #صالح،وذلك بإنهاء شراكتها الانقلابية معه، وبادلته الميليشيات ذات الاتهامات بـ "التعطيل والعرقلة"، وهو فصل جديد من التراشق الإعلامي على مستوى قيادات حليفي الانقلاب العليا، في مؤشر على وصول خلافاتهم إلى
منذ 20 دقيقه
المكلا تستعد لاحتضان احتفالات جماهيرية وإشهار القيادة المحلية للمجلس الانتقالي
  تستعد مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، حالياً، لاحتضان احتفالات جماهيرية كبرى بمناسبة الأعياد الوطنية أكتوبر ونوفمبر، وسيتم من خلالها إشهار القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي وهيئتها التنفيذية. وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس دائرة الفكر
منذ 27 دقيقه
تحركات دبلوماسية موحدة للقوى الإنقلابية والشرعية لمنع المجتمع الدولي من التعامل مع الجنوب
  توحدت قوى الشرعية والانقلابيين في موقفها السياسي والدبلوماسي ضد التحركات الجنوبية التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي مع المجتمع الدولي لفرض صوت الجنوب وتمثيله في أي مفاوضات قادمة بشأن الأزمة اليمنية وكشفت مصادر دبلوماسية أن تحركات حثيثة بذلتها قوى الشرعية في
الرئيسية اخبار المحافظات تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية بجبهة كرش
اخبار المحافظات

تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية بجبهة كرش

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس – خاص – كرش لحج
الخميس 19 أكتوبر 2017 04:23 مساءً

 

تجددت ظهر اليوم الخميس الاشتباكات في جبهة كرش بين قوات الجيش الوطني الجنوبي اللواء الثاني مشاة حزم  من جهة ولمليشيات الانقلابية من جهة آخرى.

وقال مصدر ميداني ان الجيش الوطني الجنوبي اللواء الثاني مشاة حزم المرابط في جبهة كرش قام بتصعيد عملياته العسكرية بالقصف المدفعي وتمكنت من إحداث خسائر وسط العدو.

 

هذا وقد أكد لنا الناطق الرسمي لجبهة كرش الأعلامي "ماهر عبد الحكيم الحالمي" قائلاً:أن قوات الجيش الوطني اللواء الثاني مشاة حزم قامت بتصعيد عملياتها العسكرية بالقصف المحكم والحقت بالانقلابيين خسائر فادحة،حيث تم أحراق  طقم بالمدفعية فيما تفجر طقم آخر بحقل الغام زرعتة المليشيات الانقلابية سابقاً،محاولاً إسعاف أفراد المليشيات الذين كانوا على متن الطقم الذي أحرقته مدفعية الجيش الوطني الجنوبي.

 

وأضاف:حيث تم أسر أحد أفراد المليشيات الانقلابية بميمنة الجبهة أثناء الاشتباكات.

فيما قال شهود عيان، رأوا أشتعال الأطقم،وغادرت المنطقة سيارات تابعه للمليشيات  تحمل قتلى وجرحى لنقلهم إلى الراهدة

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة