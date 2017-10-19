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وصول دفعة جديدة من الأموال الطبوعة في روسيا إلى عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 19 أكتوبر 2017 04:19 مساءً

 

 وصلت مساء الامس الأربعاء الى العاصمة عدن دفعة من الأموال المطبوعة في روسيا الى ميناء عدن، وذلك على متن أربعة حاويات تم تأمين وصولها إلى البنك المركزي من قبل حراسة عسكرية مشددة .

 

وقال مصدر حكومي في عدن أن دفعة الأموال الواصلة مساء الأمس عبر الميناء هي خاصة بمرتبات الجيش والأمن ..ولم يكشف او يحدد المصدر عن مقدار كمية الأموال الواصلة.

 

مراقبون عبروا عن شكوكهم أن وصول هذه الأموال الأخيرة سيعمل على التخفيف من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة لسوء إدارة وفساد قيادات الحكومة الشرعية التي لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها نتيجة تلاعبها بالسيولة المالية في سوق الصرافة وشراء الذمم في ضل الأوضاع الراهنة البالغة السوء.

 

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