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الخميس 19 أكتوبر 2017 08:18 صباحاً

مات اياد بن سهيل اليافعي ولم تمت مبادئه.....!!

منصور العلهي
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المكان سوق مودية

الزمان الثانية عشر ظهراً

التاريخ/2017/10/18م

السوق مكتظ كعادته بالمارة، والمتسوقون منهمكون بشراء مايحتاجونه من متطلبات لاسرهم... وفجأة دوى انفجار ضخم هز ارجاء مدينة مودية وادخل الرعب في نفوس الاطفال والنساء ....

 

هرعنا لمكان الانفجار المروع لنرى بعض من اشلاء رجل شجاع قدم حياته رخيصة فداء لابناء مدينة مودية ...

نعم قدم حياته دون  ادنى تفكير..

 

تقدم بخطى الواثق نحو عبوة الموت التي زرعها من ماتت ضمائرهم محاولاً ان يبطل مفعولها حتى لاتتعرض حياة المواطنين للخطر فقدم نفسه لدرأ هذا الخطر عن ابناء مودية الذين احبهم واحبوه فما كان من عبوة الموت القاتلة إلا ان تنفجر ليسلم اياد بن سهيل اليافعي روحه الطاهرة لخالقها....!

 

نعم ارتقى اياد شهيداً ومدافعاً عن امن مودية وسلامة اهلها ليروي بدمه الطاهر مدينة مودية التي استقبلته هو ورفاقه وفتحت لهم ذراعيها...

 

رحل اياد بن سهيل اليافعي عن هذه الدنيا الفانية لتظل مبادئه شعلة تضيئ الطريق نحو غد مشرق ومستقبل آمن....

 

رحل اياد بن سهيل اليافعي ولن ترحل اخلاقه ومبادئه وتفانيه في عمله..

رحل اياد بن سهيل وارتقى لربه شهيداً ودموع الحزن تنهمر من عيون ابناء مودية على فراق رجل مقدام وشجاع قطع المسافات وترك اسرته ليقف الى جانب اهله بمودية وليقدم لهم حياته ليحيوا من بعده حياة العز والكرامة....!!

رحل اياد بن سهيل اليافعي ولكنه سيظل عنواناً للوفاء والتضحية والإخلاص...!!

 

رحم الله الشهيد البطل واسكنه الجنة ....

والخزي والمذلة لاعداء الوطن والانسانية..

 

✍منصورالعلهي

2017/10/19م

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