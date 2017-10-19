بأمر من رئيس الإركان اليمني : اعتقال الصحفي محمد حسن شعب في مارب

أكدت نقابة الصحفييين اليمنيين أن الصحفي محمد حسن شعب لا يزال معتقلا في الشرطة العسكرية في مأرب، مطالبة بسرعة إطلاق سراحه في مأرب.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن شعب معتقل منذ السابع من اكتوبر الحالي دون معرفة الاسباب، وبتوجيهات من رئيس اركان قوات الجيش التابعة للشرعية، حيث تم اعتقاله من قبل مدير أمن القصر الجمهوري.

وقالت نقابة الصحفيين إنها وهي تدين هذه الواقعة تطالب بسرعة الإفراج عنه ، محملة السلطات في مأرب كامل المسئولية عن سلامته وحياته، وجددت استهجانها لاستمرار استهداف الصحفيين من قبل الاطراف المتصارعة على خلفية آرائهم وحقهم في التعبير أو ممارسة مهنتهم.

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