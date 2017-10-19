اللواء الأول دعم و إسناد ينعي إستشهاد ركن الإستخبارات العسكرية أياد بن سهيل اليافعي في مودية.

بسم الله الرحمن الرحيم

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) الأحزاب .

تنعي قيادة اللواء الأول دعم وإسناد الحزام الأمني أستشهاد أحد قادتها الأبطال أياد بن سهيل ركن الإستخبارات العسكرية باللواء أثناء قيامه بواجبه في تفكيك عبوة ناسفة زرعها الأرهابين في سوق مدينة مودية وأثناء تفكيكه لها أنفجرت فيه مضحياً بروحه من أجل سلامة المواطنين .

لقد كان الشهيد البطل أحد الافراد النموذجيين في عمله وتفانيه في حماية الوطن وسلامة المواطن مقدما بذلك روحه الغالية ودمائه الزكية ليدرء عن المواطنين شرور الإرهاب .

وأن رحيله كان مؤلماً ولكنها مشيئة الله .

والواجب الذي يتحتم علينا حمل أرواحنا على اكفنا فداءً للوطن وسلامة وأمن المواطنين .

وسيزيدنا رحيله عزيمة وإصرار على مواصلت دربه وواجبنا حتى نأمن المواطنين ونجتث من على أرضنا كل أنواع الارهاب ولن تنحي هامتنا ولا تنثني عزيمتنا للعصابات الإرهابية .

نسأل الله عز وجل ان يتغمد شهيدنا أياد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن اللواء أول دعم إسناد قيادة وأفراد يتقدمون بخالص العزاء لأهله وذويه .

وأنا لله وإنا اليه راجعون .

صادر عن اللواء اول دعم وإسناد

عنهم /

العميد منير محمود ابو اليمامة

قائد اللواء

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