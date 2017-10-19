الحبيب ‘‘عمر بن حفيظ‘‘ يزور مقر القيادة العليا للقوات المسلحة الأندونيسية (صور)

قام فضيلة العلامة الحبيب السيد عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ صباح أمس الأربعاء بزيارة إلى مقر القيادة العليا للقوات المسلحة الأندونيسية في إطار زيارته الدعوية لبلاد شرق آسيا حيث يتركز الوجود الحضرمي بين السكان المسلمين من أتباع المدرسة الحضرمية الشافعية الوسطية .

وقد التقى "الحبيب عمر بن حفيظ" حفظه الله في زيارة لقيادة القوات المسلحة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بقيادة الجيش الإندونيسي، بحضور ممثلي الأديان الموجودة في الشعب الإندونيسي ويتبعها أفراد داخل الجيش، وتحدث عن جوانب عظمة الإسلام في الحروب، وأخلاقيات الجندي المسلم، وتعامله مع مختلف أصناف الناس.

#الرحلة_الدعوية_لبلاد_شرق_آسيا

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