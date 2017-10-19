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الخميس 19 أكتوبر 2017 04:36 صباحاً

أول طيار عدني...

بلال غلام حسين
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رغم أنها أخبار من الماضي, لكنها تبعث على الفخر والعزة وسط كل مانراه من دمار وعبث في عدن لعل وعسى يأتي من يعتبر من أخبار الأقوام السابقة التي وضعت لنا الأسس المثينة فصار تاريخ لا يمحيه شئ ..

لم يسمع أحد منا كثيراً عن طالب عمره لم يتجاوز العقدين بعد ولكنه وصل مرتبة يُشار له بالبنان عندما دون أسمه على صفحات التاريخ المضئية كأول طيار عدني يتخرج من مدرسة طيران بريطانية عريقة, وهذه الشخصية العدنية البارزة هو الكابتن طيار (توفيق محمود عبدالواحد) خريج مدرسة سانت جوزيف (البادري) في كريتر, والذي نجح في شهادة الثقافة العامة في سبعة مواضيع.  ليتوظف بعدها في شركة خطوط عدن الجوية التي أختارته جمعيتها (جمعية ملاحين خطوط عدن الجوية المحدودة)  عام 1965م ليكون أول طيار عدني مُبرز بين رفاقه لدورة تدريبية في قيادة الطيران, والتي أستغرقت 15 شهراً في مدرسة تدريب الخدمات الجوية في مدينة بيرث الأسكتلندية ليتأهل منها بشهادة قيادة الطائرات التجارية.

 

هذه هي عدن التي أخرجت من بين ثناياها صفوة من الرجال من ذوي الخبرات التي لم تعمر وتخدم مدينتها عدن ولكن وصلت أياديها إلى دول الخليج المجاورة والعالم أجمع لتقديم خبراتها العملية التي أرتقت بها تلك الدول وعادت عدن إلى الحضيض بغيابهم القسري, أين أولئك الذين كنا بسعدهم نسعدُ..!!

 

بلال غلام حسين

 

18 أكتوبر 2017م

 

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