منذ دقيقتان
الحبيب ‘‘عمر بن حفيظ‘‘ يزور مقر القيادة العليا للقوات المسلحة الأندونيسية (صور)
  قام فضيلة العلامة الحبيب السيد عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ صباح أمس الأربعاء بزيارة إلى مقر القيادة العليا للقوات المسلحة الأندونيسية في إطار زيارته الدعوية لبلاد شرق آسيا حيث يتركز الوجود الحضرمي بين السكان المسلمين من أتباع المدرسة الحضرمية الشافعية الوسطية .   وقد
منذ 15 دقيقه
أول طيار عدني...
  رغم أنها أخبار من الماضي, لكنها تبعث على الفخر والعزة وسط كل مانراه من دمار وعبث في عدن لعل وعسى يأتي من يعتبر من أخبار الأقوام السابقة التي وضعت لنا الأسس المثينة فصار تاريخ لا يمحيه شئ .. لم يسمع أحد منا كثيراً عن طالب عمره لم يتجاوز العقدين بعد ولكنه وصل مرتبة يُشار له
منذ 19 دقيقه
صحة علي عفاش على المحك!
  تناقضات الرئيس السابق علي عبدالله صالح عفاش مع نفسه،خلال اول ظهور اعلامي له امس الاول بعد العملية الجراحية التي اجراها له فريق طبي روسي بصنعاء تؤكد أن صحته العقلية باتت على المحك بعد تلك العملية التي قال خلال مقابلة تلفزيونية قصيرة بثتها قناته اليمن اليوم التابعة له
منذ 23 دقيقه
كتاب الزهور تدفن في اليمن..( الحلقة التاسعة)
  تأليف : وجيه أبو ذكرى الطبعة الثانية : عام 1977م عرض وتلخيص : د. علوي عمر بن فريد يقول المؤلف في كتابه : اليمن لها حكاية مع حمزة البسيوني ومع السجن الحربي في 16 سبتمبر الماضي حضر إلى القاهرة أعضاء من النظام الجمهوري وكان المفروض أن يقابلوا الرئيس عبدا لناصر , واستقبلوهم استقبال
منذ 37 دقيقه
وزير حوثي يطالب بفتح ملف قتل الناصريين علي أيدي عفاش وعلي محسن الاحمر
  طالب وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب حسن زيد، من أولياء الدم في قيادات الحزب الناصري رفع دعوى ضد المخلوع ، الذي اتهمه بقتل 13 قائدا سياسيا من الحزب على رأسهم الأمين العام عيسى سيف، وقيادات عسكرية أبرزها قائد الشرطة العسكرية في سبعينات القرن الماضي محسن
الرئيسية اخبار المحافظات وزير حوثي يطالب بفتح ملف قتل الناصريين علي أيدي عفاش وعلي محسن الاحمر
اخبار المحافظات

وزير حوثي يطالب بفتح ملف قتل الناصريين علي أيدي عفاش وعلي محسن الاحمر

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - اليمن
الخميس 19 أكتوبر 2017 04:15 صباحاً

 

طالب وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب حسن زيد، من أولياء الدم في قيادات الحزب الناصري رفع دعوى ضد المخلوع ، الذي اتهمه بقتل 13 قائدا سياسيا من الحزب على رأسهم الأمين العام عيسى سيف، وقيادات عسكرية أبرزها قائد الشرطة العسكرية في سبعينات القرن الماضي محسن فلاح.الوزير الحوثي تجنب ذكر المحرم الآخر في مذبحة الناصريين علي محسن الأحمر

 

وهدد الوزير الحوثي، المخلوع وأتباعه بأنه لن يتوقف عن  النبش في قضية الفساد والاغتيالات، وتهريب الأسلحة وضرورة استعادتها، وفتح ملفات المخفيين قسرياً ،وتمليك الأراضي وعقارات الدولة، وفتح ملف ..من أين لك هذا؟.

 

جدير بالتذكير أن كثير من السياسيين والحقوقيين اليمنيين كتبوا عن تلك الجريمة التي ارتكبها علي عبدالله صالح بالتضامن مع ساعده الأيمن في الجرائم علي محسن الأحمر وحددوا أين دفن أعضاء الحركة الناصرية أحياء في تبة التلفزيون بصنعاء نهاية العام 1978م .

 

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة