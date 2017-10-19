وزير حوثي يطالب بفتح ملف قتل الناصريين علي أيدي عفاش وعلي محسن الاحمر

طالب وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب حسن زيد، من أولياء الدم في قيادات الحزب الناصري رفع دعوى ضد المخلوع ، الذي اتهمه بقتل 13 قائدا سياسيا من الحزب على رأسهم الأمين العام عيسى سيف، وقيادات عسكرية أبرزها قائد الشرطة العسكرية في سبعينات القرن الماضي محسن فلاح.الوزير الحوثي تجنب ذكر المحرم الآخر في مذبحة الناصريين علي محسن الأحمر

وهدد الوزير الحوثي، المخلوع وأتباعه بأنه لن يتوقف عن النبش في قضية الفساد والاغتيالات، وتهريب الأسلحة وضرورة استعادتها، وفتح ملفات المخفيين قسرياً ،وتمليك الأراضي وعقارات الدولة، وفتح ملف ..من أين لك هذا؟.

جدير بالتذكير أن كثير من السياسيين والحقوقيين اليمنيين كتبوا عن تلك الجريمة التي ارتكبها علي عبدالله صالح بالتضامن مع ساعده الأيمن في الجرائم علي محسن الأحمر وحددوا أين دفن أعضاء الحركة الناصرية أحياء في تبة التلفزيون بصنعاء نهاية العام 1978م .

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