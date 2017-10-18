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رئيس الانتقالي الجنوبي ‘‘الزبيدي‘‘ : تسريبات نسب مقاعد الجمعية الوطنية محاولة لعرقلة مسيرتنا الناجحة

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 05:11 مساءً

 

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي لـ«الأيام» أمس أن "من قام بتسريب جزء من نظام متكامل للجمعية الوطنية الجنوبية على هيئة أرقام ونسب مقاعد الجمعية يهدف إلى خلق بلبلة وخلط الأوراق".

وكشف رئيس المجلس :"إن ماتم نشره ليس صحيح والجمعية الوطنية الجنوبية ستعتمد نظام الغرفتين بحسب النظم البرلمانية العريقة والتي تكفل التمثيل لكافة أبناء المحافظات الجنوبية في الغرفتين وارجو من الجميع الإنتظار للإعلان الرسمي من المجلس الانتقالي والذي سيلبي تطلعات شعبنا في مستقبل أفضل".

ورفض رئيس المجلس الإفصاح عن النظام المقترح لعمل الجمعية الوطنية او حتى تأكيد الأرقام المنشورة موضحاً :" لدينا مجموعة من القانونيين ولجنة مختصة تقوم باستكمال النظام الداخلي واللوائح الغرفتين وهو عمل حساس ويجب أن يتم بهدوء بعيدا عن البلبلة بما يضمن مصالح جميع الجنوبيين دون استثناء او اقصاء لأحد".

وقال :" إن العمل المؤسسي يجب أن يكون سمة المجلس الانتقالي فكل عمل منظم يكتب له النجاح ولا نسعى لعمل متسرع بل عمل صلب يستطيع مواجهة تعقيدات المشهد ويلبي طموحنا جميعاً في السعي نحو دولة مستقلة ذات نظام وقانون".

وتوجه رئيس المجلس الانتقالي لأبناء الشعب قائلاً:"أدعو جميع الجنوبيين رجالاً ونساء للعمل على إنجاح المجلس الانتقالي فهذا المجلس ملك الجميع ويسعى لخلاص الجميع وادعوهم ايضاً إلى تخطي جميع الخلافات فيجب علينا الآن رص الصفوف وأن نثق ببعضنا البعض".

وأضاف قائلاً: "وإلى جميع المنتقدين للمجلس اقول اذرعتنا مفتوحة لكم جميعا في كل وقت ومكان وهذا المجلس للجميع وليس محصور بأحد".

 

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