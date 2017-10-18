يمن جديد يتسع للبعل والبغل .. جنون سياسي.. !! تحت عنوان " جنون سياسي.. !!" نشرت صحيفة الأيام موضع للكاتب "محمد العولقي" يعيد موقع "شبوه برس" نشره * سأقولها بوضوح - والأجر دائما على الله - ليس هناك (كبسولات) في الصيدلية يمكن تعاطيها مساء فيصبح (المراهق السياسي المبتز) وطنيا متسامحا رقيقا في رقة العصافير، وهو الذي أدمن

حكاية الأقاليم الستة تمضي الأيام سريعاً، آخذة معها أحداثها، بحلوها ومرها، وتبقى للبشر ذاكرة جيدة، يستطيعون من خلالها استحضار الكثير من التفاصيل كشواهد حية على المواقف والطريقة التي صنعت بها تلك الأحداث ذات التأثير على حياتهم، لا بوصفها حكاية من الماضي، بقدر ارتباطها بتداعيات

رئيس الانتقالي الجنوبي ‘‘الزبيدي‘‘ : تسريبات نسب مقاعد الجمعية الوطنية محاولة لعرقلة مسيرتنا الناجحة قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي لـ«الأيام» أمس أن "من قام بتسريب جزء من نظام متكامل للجمعية الوطنية الجنوبية على هيئة أرقام ونسب مقاعد الجمعية يهدف إلى خلق بلبلة وخلط الأوراق". وكشف رئيس المجلس :"إن ماتم نشره ليس صحيح والجمعية الوطنية

استشهاد ‘‘أياد اليافعي‘‘ في انفجار عبوة ناسفة بأبين هز انفجار عنيف قبل ظهر اليوم مدينة مودية بالمنطقة الوسطى محافظة أبين معقل نشاط حزب الاصلاح اليمني . ونتج عن الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة وضعت بالقرب من طقم للحزام الأمني وانفجرت العبوة بالقرب من سوق القات بمودية. وأستشهد نتيجة الانفجار احد ضباط الحزام الأمني