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استشهاد ‘‘أياد اليافعي‘‘ في انفجار عبوة ناسفة بأبين

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شبوه برس - خاص - مودية ابين
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 05:08 مساءً

 

هز انفجار عنيف قبل ظهر اليوم مدينة مودية بالمنطقة الوسطى محافظة أبين معقل نشاط حزب الاصلاح اليمني .

 ونتج عن الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة وضعت بالقرب من طقم للحزام الأمني وانفجرت العبوة بالقرب من سوق القات بمودية.

 

وأستشهد نتيجة الانفجار احد ضباط الحزام الأمني ويدعى اياد بن سهيل اليافعي ، فيما اصيب سبعة آخرون.

"شبوه برس" ينشر أسماء الجرحى في تفجير العبوة الناسفة بسوق مودية، وهم:

1 فائز أحمد حيدرة طيبق /مودية

2 عدنان ناصر عزان /مودية

3 محمد جمال الحرد /مودية

4 ماجد علي ناجي /جعار

5 علي حسين الدوبلي/البطان

6 صدام حسين ناصر /جيشان

7هزام نصر حسين /يافع

 

 

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