تحت ختم (سري مطلق) علي محسن الأحمر يخاطب مرشد الإخوان المسلمين (وثيقة)
مرشدي ومولاي فضيلة الشيخ العلامة محمد مهدى عاكف
حفظك الله واكرمك واطال لنا في عمرك لخدمة الاسلام والمسلمين
ببالغ السرور والامتنان تلقينا اتصالكم الكريم , الذى كان له أثره الطيب الذى يشعرنا بالفخر والاعتزاز ، والذى أفضتم فيه ببالغ مشاعركم الكريمة ودعاء فضيلتكم لرئيسنا المحبوب ولشخصنا وللشعب اليمني العزيز الذى يحمل لسماحتكم فائق التقدير والحب
سيدنا ومولانا ومرشدنا , اننا اذ نشجب ونرفض هذه الهجمة الجبانة من خوارج وخونة الجيش المصري التابع الخسيس , وإننا على يقين أن ما فعله هؤلاء الإنقلابيين الخونة لن يمر دون عقاب , ولن يزيدنا سوى اصرارا وتماسكا وصلابة من اجل مواجهة كل من سولت له نفسه الخسيسة والجبانة المساس بشرعية الرئيس المفدى محمد مرسى , وبأمن الجماعة وتاريخها الدعوى العريق , وانى لأجدها فرصة سانحة لنجدد لفضيلتكم العهد ووقوفنا جميعا رئيس وجيش وشعب ضد المجرمين الخارجين عن القيم الاسلامية والقانونية والذى صدق فيهم قول الشاعر :
فحسبكم هذا التفاوت بيننا ..... – وكل أناء بالذي فيه ينضح
مولانا سماحة المرشد , الحمدلله رب العالمين الذى وفقنا جميعا في اذالة واذابة مجمل الخلافات المصطنعة التي علقت بعلاقاتنا الأخوية مع أشقائنا في قطر , وقد كان لفضيلتكم ولأخوتنا المفدى خيرت كل الفضل في عودة اواصر الإخاء والمحبة والتعاون بيننا , ومن منطلق اتصالكم الكريم وطلباتكم التي هي امرا واجب النفاذ بالنسبة لنا , فقد عمانا على تكثيف اتصالاتنا وحواراتنا مع الأشقاء في قطر ووفقنا المولى عز وجل في الاتفاق على وضع وتوظيف كامل امكاناتنا تحت امرة فضيلتكم والجماعة ومشروعنا الإسلامي العظيم , واننا اذ نتمنى على فضيلتكم سرعة التوجه الى قطر الشقيق للإقامة بها خلال هذه الفترة العصيبة ، حتى تتمكنوا سماحتكم من ادارة معركة الجهاد بكل أمن وطمأنينة والدفع للأخوة المجاهدين في مصر بما يحتاجونه من عتاد واسلحة ومجاهدين , هذا وقد قررنا البدء فورا في تجهيز الألاف من المقاتلين المجاهدين في سبيل الله والحق للدفع بهم الى ارض المعركة ، وفقا لرؤية فضيلتكم الثاقبة في تحديد الوقت والزمن المناسب وبحسب الظروف المناسبة لذلك . مولانا فضيلة الشيخ المجاهد , نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على تحمل هذه المسئوليات الجسام في مواجهة الخونة والخوارج والانقلابيين التابعين , والمضي قدما نحو تنفيذ الشريعة الإسلامية المطهرة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لأهداف عظمى وغايات شريفة كبرى , ونحو تحقيق حلم مشروعكم الاسلامي العظيم , هذا الحلم الذى يجمعنا جميعا ونستظل تحت رايته , أعانكم الله على ارساء قواعد العدل والرحمة والحق والمساواة والحرية التي ارساها سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه
حفظ الله فضيلتكم وجماعتكم المجاهدة , حفظ الله وحدتكم وامنكم , نسأله تعالى ان يمن عليكم بموفور الصحة
وأن يسدد على طريق الخير والحق خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
اللواء الركن / على محسن الأحمر
مستشار الرئيس لشئون الدفاع والأمن
2-7-2013م