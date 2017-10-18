القعيطي يتعرض لحادث مروري في يهر يافع تعرض المناضل سعد حسن القعيطي لحادث مروري صباح اليوم عندما كان يقود مركبته (باص أجرة) في خط مديرية يهر يافع. وأصيب سعد ومعه عدد من الركاب بكسور ورضوض خفيفة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج. يذكر أن سعد هو شقيق المصور الصحفي البارز نبيل القعيطي الذي حاز على جائزة

ركز معي يا دهمس ....! إذا اعتبرنا أن الحشد المعارض للإنتقالي في ساحة العروض كبير ويوازي 5 أو 10 % من الحشد المفوض للمجلس الانتقالي في المعلا فماذا عسانا نفعل ! هل يستطع المعارضون للإنتقالي أن يبلوروا الخلاف في نقاط محددة من أجل يبدأ الحور حول نقاط الخلاف للبحث عن نقاط توافق !؟ بكل تأكيد لا

الشيخ سالم باقطيان لم تنعه الملاحقات الأمنية والجلطات من الحصول على الدكتوراة رجلٌ نادر في بلدنا ، بل شيخ علم متفرد ، تقوده العزيمة والطموح والإصرار و محبة العلم إلى نيله شهادة الدكتوراة مع انتصاف العقد السادس من عمره.. و لم تثنه أو تحبطه أكثر من جلطة و غصّة صعّبت عليه حركته ، من الوصول إلى مبتغاه لقوة ايمانه و صلابة تقواه و حسن ورعه.. إنه

القوات الامنية بساحل حضرموت تتمكن من تفكيك عبوة ناسفة تمكنت الوحدة الخاصة بتفكيك العبوات الناسفة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية اليوم بمديرية الريدة الشرقية شرق عاصمة المحافظة المكلا، من تفكيك عبوة ناسفة تزن 3 كيلوجرام، زرعت أسفل سيارة ضابط أمني رفيع ينتمي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية. إن قيادة المنطقة العسكرية