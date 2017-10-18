منذ 43 دقيقه
القعيطي يتعرض لحادث مروري في يهر يافع
  تعرض المناضل سعد حسن القعيطي لحادث مروري صباح اليوم عندما كان يقود مركبته (باص أجرة)  في خط مديرية يهر يافع. وأصيب سعد ومعه عدد من الركاب بكسور ورضوض خفيفة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.   يذكر أن سعد هو شقيق المصور الصحفي البارز نبيل القعيطي الذي حاز على جائزة
منذ 51 دقيقه
ركز معي يا دهمس ....!
  إذا اعتبرنا أن الحشد المعارض للإنتقالي في ساحة العروض كبير ويوازي 5 أو 10 % من الحشد المفوض للمجلس الانتقالي في المعلا فماذا عسانا نفعل ! هل يستطع المعارضون للإنتقالي أن يبلوروا الخلاف في نقاط محددة من أجل يبدأ الحور حول نقاط الخلاف للبحث عن نقاط توافق !؟ بكل تأكيد لا
منذ ساعه و 8 دقائق
الشيخ سالم باقطيان لم تنعه الملاحقات الأمنية والجلطات من الحصول على الدكتوراة
  رجلٌ نادر في بلدنا ، بل شيخ علم متفرد ، تقوده العزيمة والطموح والإصرار و محبة العلم إلى نيله شهادة الدكتوراة مع انتصاف العقد السادس من عمره.. و لم تثنه أو تحبطه أكثر من جلطة و غصّة  صعّبت عليه حركته ، من الوصول إلى مبتغاه لقوة ايمانه و صلابة تقواه و حسن ورعه..   إنه
منذ ساعه و 14 دقيقه
القوات الامنية بساحل حضرموت تتمكن من تفكيك عبوة ناسفة
  تمكنت الوحدة الخاصة بتفكيك العبوات الناسفة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية اليوم بمديرية الريدة الشرقية شرق عاصمة المحافظة المكلا، من تفكيك عبوة ناسفة تزن 3 كيلوجرام، زرعت أسفل سيارة ضابط أمني رفيع ينتمي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية.   إن قيادة المنطقة العسكرية
منذ ساعه و 17 دقيقه
المجلس الانتقالي الجنوبي يعزي الإمارات باستشهاد الطيارين المسماري والمراشدة
  بعثت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة برئيس المجلس القائد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، برقية عزاء ومواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً وأسر ضحايا الطيارين التابعين للقوات المسلحة الإماراتية اللذين استشهدا، اليوم، نتيجة تحطم
الرئيسية اخبار المحافظات القعيطي يتعرض لحادث مروري في يهر يافع
اخبار المحافظات

القعيطي يتعرض لحادث مروري في يهر يافع

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 11:29 صباحاً

 

تعرض المناضل سعد حسن القعيطي لحادث مروري صباح اليوم عندما كان يقود مركبته (باص أجرة)  في خط مديرية يهر يافع.

وأصيب سعد ومعه عدد من الركاب بكسور ورضوض خفيفة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

 

يذكر أن سعد هو شقيق المصور الصحفي البارز نبيل القعيطي الذي حاز على جائزة روري بيك العالمية أواخر العام الماضي..

 

وسعد انخرط في صفوف المقاومة الجنوبية أثناء الحرب في عدن وتعرض لطلقات نارية اخترقت جسده في خط عدن تعز وبعد الحرب عاد لممارسة عمله الخاص كغيره من المقاتلين الذين لم يمنوا على أحد  ويعمل حاليا سائق باص أجرة.

*- عدن - فواز الحنشي

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة