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مليشيات الإخوان تمنع اهالي الطفل الجريح وشقيق الشهيد ‘‘المرادي‘‘ من زيارته وتختطف نشطاء آخرين

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شبوه برس - خاص - مأرب اليمن
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 10:22 صباحاً

 

منعت مليشيات الاخوان المسلمين بمأرب اهالي طفل جريح من زيارته لليوم الثاني على التوالي.

واصيب الطفل "سالم مجاهد ناجي القردعي" شقيق الشهيد "سليمان مجاهد ناجي القردعي" ، في عملية قمع المتظاهرين من ابناء مأرب أمس الرافضين لتعيين قيادي حوثي مديرا لأمن المحافظة، وكذا مطالبين بايقاف تهميش واقصاء ابناء مأرب من المناصب والوظائف.

 

وقال "طالب ناجي القردعي" عم  الطفل الجريح، لاتزال مليشيات محسن والإخوان بمأرب تختطف المتظاهر السلمي الطفل الجريح "سالم مجاهد ناجي القردعي" وتمنع زيارته او التعرف على مكان إختطافه.

 

وقد قتل الشهيد "سليمان مجاهد ناجي القردعي" في قمع المظاهرة أمس امام بوابة محافظة مأرب.

واعلن نشطاء بمأرب على صفحاتهم بالفيس بوك، ان قوات الامن التابعة لمليشيات الاخوان المسلمين قامت باختطاف عدد من المشاركين في المظاهرة باوامر من قيادات الجيش ومن المحافظ العرادة شخصياً.

 

وتشهد مأرب غضبا عارماً بعد انكشاف نوايا الاخوان المسلمين باحكام القبضة العسكرية على مأرب، وحكمها بالحديد والنار.

 

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