الجريح جمال محمد صالح الحوشبي يناشد الشرعية والانتقالي والتحالف بمعالجته

ناشد الجريح جمال محمد صالح الحوشبي " الرطيل " الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي بمعالجته، جراء جراحه التي اصيب بها في جبهة كرش.

ولا يزال الجريح الحوشبي يعاني من جراحه التي اصيب بها بطلق نار في مجرى البول، مما تسبب بعمل له قسطرة يحملها في احد جوانبه حتى الان.

وكان قرر للجريح الحوشبي السفر للعلاج بالخارج، إلا أنه لم يتم تسفيره منذ اصابته قبل سنتين وحتى الان، حيث يعاني من اثار كبيرة جراء الجراح.

وطالب الحوشبي في مناشدته كل الجهات الرسمية وغير الرسمية مساعدته في العلاج، وإجراء العملية الجراحية التي قررت له، ولم يستطع اجراءها بسبب ظروفه المادية.

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